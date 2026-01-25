ETV Bharat / state

जमशेदपुर पहुंचीं डीजीपी तदाशा मिश्रा, कैरव गांधी अपहरण मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक

कैरव गांधी अपहरण मामले को लेकर डीजीपी तदाशा मिश्रा रविवार को जमशेदपुर पहुंचीं.

DGP Tadasha Mishra reached Jamshedpur
लापता कैरव गांधी की फाइल फोटो (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 7:12 PM IST

2 Min Read
जमशेदपुर: डीजीपी तदाशा मिश्रा पहली बार जमशेदपुर पहुंचीं और जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. एसएसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि डीजीपी ने कैरव गांधी अपहरण मामले में अपडेट लिया है और कई मामलों में दिशा निर्देश दिए हैं.

डीजीपी ने कैरव गांधी के अपहरण स्थल का लिया जायजा

जमशेदपुर पहुंचीं झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा ने शहर की विधि-व्यवस्था के विभिन्न रूटों पर भौतिक निरीक्षण किया. इस दौरान डीजीपी ने 14 दिनों से लापता उद्यमी पुत्र कैरव गांधी के अपहरण स्थल का भी जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने घटनास्थल पर अधिकारियों से जांच का अपडेट लिया. उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

जानकारी देते एसएसपी पीयूष पांडेय (Etv bharat)

डीजीपी की वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक

निरीक्षण के बाद डीजीपी सर्किट हाउस स्थित एसएसपी पीयूष पांडेय के आवास पर पहुंचीं, यहां डीजीपी ने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में मुख्य रूप से कैरव गांधी मामले की जांच, तकनीकी साक्ष्य, संदिग्धों की गतिविधियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक संपन्न होने के बाद डीजीपी वापस रांची लौट गईं.

संगठित अपराध और नशे के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

इधर डीजीपी के प्रस्थान करने के बाद जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे ने इसे औपचारिक दौरा बताया. उन्होंने बताया कि डीजीपी ने संगठित अपराध और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. शहर को अपराध और नशा मुक्त बनाने को लेकर विशेष रणनीति पर जोर दिया है.

कैरव गांधी अपहरण मामले में एसएसपी का बयान

इस मामले में एसएसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बैठक में आवश्यक टिप्स दिए हैं. सेफ्टी पॉइंट को देखते हुए पुलिस अभी कुछ और नहीं बता सकती. हालांकि मामले की जांच जारी होने का हवाला देते हुए एसएसपी ने विस्तृत जानकारी देने से परहेज करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में हर बिंदु की जांच करके कार्रवाई कर रही है.

कैरव गांधी मामले में एसएसपी का बयान
KIDNAPPING CASE OF KAIRAV ​​GANDHI
KAIRAV ​​GANDHI KIDNAPPING UPDATE
जमशेदपुर पहुंची डीजीपी तदाशा मिश्रा
JHARKHAND DGP REACHED JAMSHEDPUR

