DGP ने बढ़ाया हौसला: मध्य प्रदेश की साइकिलिस्ट आशा मालवीय को भेंट की नई साइकिल
राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिस्ट एवं पर्वतारोही आशा मालवीय को डीजीपी तदाशा मिश्रा ने नई साइकिल भेंट की.
Published : April 2, 2026 at 8:53 PM IST
रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली है, जब राज्य की महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (डीजीपी) तदाशा मिश्र ने राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिस्ट और पर्वतारोही आशा मालवीय को नई साइकिल भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया.
मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की निवासी आशा मालवीय अपनी मेहनत और लगन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं. वे साइकिलिंग और पर्वतारोहण के क्षेत्र में लगातार नए आयाम स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत हैं. इसी क्रम में वे अपने अभियान के दौरान रांची पहुंची और 1 अप्रैल को डीजीपी तदाशा मिश्र से मुलाकात की.
खराब साइकिल की वजह से प्रभावित हो रहा है अभियान
मुलाकात के दौरान आशा मालवीय ने अपनी समस्या साझा करते हुए बताया कि उनकी साइकिल खराब हो गई है, जिसके कारण उनके अभियान की गति प्रभावित हो रही है. उन्होंने बताया कि संसाधनों की कमी के बावजूद वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं.
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना जरूरी
इस बात को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी तदाशा मिश्र ने तुरंत पहल की और अगले ही दिन 2 अप्रैल 2026 को पुलिस मुख्यालय परिसर में एक सादे कार्यक्रम के दौरान आशा मालवीय को नई साइकिल उपहार स्वरूप भेंट की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना बेहद जरूरी है, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और देश-प्रदेश का नाम रोशन करें.
आशा जैसी खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा : डीजीपी
डीजीपी ने यह भी कहा कि आशा जैसी खिलाड़ी युवाओं के लिए प्रेरणा हैं, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि नई साइकिल मिलने से आशा मालवीय अपने अभियान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकेंगी.
आशा मालवीय ने इस सहयोग के लिए झारखंड पुलिस और डीजीपी तदाशा मिश्रा के प्रति आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इस मदद से उन्हें न केवल अपने अभियान को जारी रखने में सहूलियत मिलेगी, बल्कि उनका मनोबल भी और मजबूत हुआ है.
यह पहल न सिर्फ एक खिलाड़ी की मदद है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि प्रशासन और समाज के सहयोग से प्रतिभाएं आगे बढ़ सकती हैं.
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