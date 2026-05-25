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बकरीद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट, डीजीपी ने सभी जिलों को दिए कड़े निर्देश

रांची: आगामी ईद-उल-जुहा यानी बकरीद पर्व को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय पूरी तरह सतर्क हो गया है. डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रविवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में राज्यभर की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया.

संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था

इस बैठक में राज्य के विभिन्न प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए. समीक्षा के दौरान पिछले वर्षों में बकरीद और अन्य सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई. साथ ही आगामी पर्व को लेकर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया गया.

आपातकालीन योजना तैयार रखने के निर्देश

बैठक में धार्मिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने, ड्रोन और वीडियोग्राफी से निगरानी करने, संयुक्त नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने तथा आपातकालीन योजना तैयार रखने के निर्देश दिए गए. जिला और थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकों को प्रभावी बनाने पर भी बल दिया गया.

सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने पर जोर

पुलिस मुख्यालय की समीक्षा में दंगारोधी उपकरणों, वॉटर कैनन और एंटी रॉयट कंट्रोल ड्रिल की उपलब्धता की भी जानकारी ली गई. लंबित वारंट और कुर्की मामलों के निष्पादन, सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने, उत्तेजक गानों और भड़काऊ सामग्री के प्रसारण पर नियंत्रण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए.