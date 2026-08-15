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झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्र ने किया ध्वजारोहण, गिनाईं उपलब्धियां

रांची: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में डीजीपी तदाशा मिश्र ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान, संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, पुलिस आधुनिकीकरण और पुलिसकर्मियों के कल्याण को लेकर झारखंड पुलिस की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस पूरी प्रतिबद्धता, साहस और पेशेवर रणनीति के साथ राज्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

'नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता'

डीजीपी ने कहा कि झारखंड पुलिस के जवानों के अदम्य साहस, बलिदान और लगातार चलाए जा रहे अभियानों के परिणामस्वरूप राज्य में नक्सलवाद की चुनौती काफी कमजोर हुई है. वर्ष 2026 में जनवरी से 5 अगस्त तक 103 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें झारखंड सरकार का एक करोड़ रुपये का इनामी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा भी शामिल है. इसी अवधि में 46 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि पुलिस के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए.

डीजीपी तदाशा मिश्र का संबोधन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इनमें झारखंड सरकार का एक करोड़ रुपये का इनामी केंद्रीय कमेटी सदस्य अनल उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल था. नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान पुलिस ने 98 हथियार, 7,470 कारतूस, 11 किलोग्राम विस्फोटक, तीन आईईडी और करीब छह लाख रुपये लेवी की रकम भी बरामद की है. ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में नक्सली नेटवर्क की आर्थिक और हथियारों की सप्लाई चेन पर भी पुलिस ने प्रभावी चोट की है.

'संगठित अपराध पर जीरो टॉलरेंस'

डीजीपी ने बताया की संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ भी झारखंड पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रखी है. जनवरी से जुलाई 2026 तक संगठित अपराध से जुड़े 193 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 63 हथियार और 274 गोलियां बरामद की गईं. इसके अलावा संगठित आपराधिक गिरोहों से जुड़े 50 अपराधियों के खिलाफ सीसीए (CCA) के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए खुफिया तंत्र, आधुनिक तकनीक और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का इस्तेमाल किया जा रहा है.

'नशे के कारोबार पर भी शिकंजा'

युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ भी पुलिस ने अभियान तेज किया है. जनवरी से जून 2026 तक मादक पदार्थों के अवैध इस्तेमाल और कारोबार में शामिल 710 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. इस दौरान विभिन्न प्रकार के अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किए गए. डीजीपी ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ जनजागरुकता पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके.

'साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई'

डीजीपी ने बताया की डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर अपराध को झारखंड पुलिस ने बड़ी चुनौती के रूप में लिया है. जनवरी से जून 2026 तक साइबर अपराध में संलिप्त 486 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया. कार्रवाई के दौरान 17 लाख रुपये से अधिक की राशि के साथ कई अवैध वस्तुएं बरामद की गईं. पुलिस की ओर से साइबर अपराध के पीड़ितों की रकम वापस उनके खातों में पहुंचाने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है. डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कई गिरोहों का पर्दाफाश किया गया है.

पुलिस आधुनिकीकरण को मिली मजबूती

पुलिस आधुनिकीकरण के तहत भी झारखंड पुलिस को बड़ी मजबूती मिली है. 13 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधुनिक पुलिस वाहनों का लोकार्पण किया था. इसके तहत पुलिस को 636 चार पहिया वाहन और 849 दोपहिया वाहन मिले. इन वाहनों के मिलने से कानून-व्यवस्था, त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया और आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिली है.