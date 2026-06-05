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पलामू में डीजीपी ने अपराध और नक्सल मामलों की समीक्षा की, लापता बच्चों की खोज के लिए बनाई गई एसआईटी

पलामूः डीजीपी तदाशा मिश्रा ने शुक्रवार को पलामू में अपराध और नक्सल मामलों की समीक्षा की. इस बैठक में आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह, आईजी सीआईडी अजय लिंडा, पलामू डीआईजी किशोर कौशल, पलामू एसपी कपिल चौधरी, गढ़वा एसपी आशुतोष शेखर, लातेहार एसपी कुमार गौरव मौजूद रहे. डीजीपी तदाशा मिश्रा को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि समीक्षा बैठक पलामू एसपी कार्यालय में हुई.

नक्सल और अपराध के मामलों की समीक्षा

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि नियमित तौर पर समीक्षा चल रही है और बैठकें की जा रही हैं. एसपी नए हैं. बैठक में नक्सल और अपराध को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं. जमीन माफिया पर पूछे गए सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि मामले में सिविल प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, फैसले उनके तरफ से लिए जाते हैं. नक्सल में कुछ नहीं बचा है.