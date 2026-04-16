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किस हाल में हैं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली? डीजीपी ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

रांची: झारखंड में आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर हथियार डालने वाले नक्सलियों की वर्तमान स्थिति क्या है? उनके लिए क्या-क्या योजनाएं चल रही हैं और अदालत में उनके ट्रायल की स्थिति क्या है इसे लेकर गुरुवार को झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा ने एक हाई लेवल मीटिंग की. बैठक के बाद डीजीपी ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर सभी कदम उठाने का निर्देश दिया है.

किन स्थिति में हैं हथियार डालने वाले नक्सली?

झारखंड पुलिस मुख्यालय के सभागार में गुरुवार को आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई. डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) जुड़े. बैठक का मुख्य विषय केंद्र और राज्य सरकार की प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलने वाले लाभों और सुविधाओं की समीक्षा थी.

आत्मसमर्पित नक्सलियों को उपलब्ध कराए लाभ

समीक्षा के बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा ने जिलों के सभी एसएसपी/एसपी को स्पष्ट निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार, आत्मसमर्पित नक्सलियों को निर्धारित लाभ तत्काल उपलब्ध कराए जाएं. इसके साथ ही नक्सलियों के खिलाफ न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों का स्पीडी ट्रायल (तेजी से सुनवाई) सुनिश्चित की जाए. प्रत्येक जिले में पुलिस अवर निरीक्षक या इससे ऊपर के एक अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने को कहा गया है, जो आत्मसमर्पित नक्सलियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करेंगे.

आत्मसमर्पण नीति का प्रचार प्रसार करें अधिकारी

बता दें कि झारखंड सरकार की आत्मा पर नीति बेहद बेहतर है. सरकार की इस नीति का उद्देश्य सक्रिय नक्सलियों को हिंसा के रास्ते से हटाकर मुख्यधारा में लाना है. नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर, आवास और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं. आज की बैठक में इन लाभों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया.