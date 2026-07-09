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खतरनाक हो चले "डेविल्स ग्रुप" पर डीजीपी सख्त, चार जिलों की ज्वाइंट टीम करेगी कार्रवाई

संथाल परगना प्रमंडल में सक्रिय डेविल्स ग्रुप पर शिकंजा कसने वाला है. डीजीपी ने इस आपराधिक गिरोह पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

DGP Tadasha Mishra held meeting
डीजीपी तदाशा मिश्र. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 7:07 PM IST

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रांचीः झारखंड के गोड्डा और दुमका जिले के आसपास इन दोनों एक नया आपराधिक गिरोह पांव पसार रहा है. डेविल्स ग्रुप के नाम से कुछ अपराधी आतंक फैलाने में लगे हुए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्र ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं.

मुख्यालय में बुलाई बैठक, कार्रवाई के निर्देश

गुरुवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय सभागार में गोड्डा और दुमका जिला एवं आसपास में सक्रिय डेविल्स ग्रुप से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए डीजीपी तदाशा मिश्र ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. जिसमें आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह, आईजी दुमका पटेल मयुर कनैयालाल उपस्थित रहे. जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुमका के पुलिस उप-महानिरीक्षक, दुमका के पुलिस अधीक्षक और गोड्डा के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे.

बैठक के दौरान डीजीपी ने आईजी दुमका और डीआईजी दुमका को डेविल्स ग्रुप से जुड़े सभी संदिग्ध सदस्यों का भौतिक सत्यापन कराने साथ ही ज्वेलरी लूट और छिनतई से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा कर उनके शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही अवैध हथियारों की तस्करी रोकने और अंतर्राज्यीय समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया.

ज्वाइंट टीम का गठन करने के निर्देश

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि इस प्रकार के संगठित अपराधों के प्रभावी अनुसंधान एवं त्वरित उद्भेदन के लिए चार जिलों गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर की सहभागिता से एक संयुक्त विशेष टीम (Joint Team) का गठन किया जाएगा. यह टीम पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करेगी और संबंधित जिलों में घटित इस प्रकार की सभी घटनाओं का समन्वित अनुसंधान और उद्भेदन करेगी. संयुक्त टीम की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक, दुमका प्रक्षेत्र को उपलब्ध कराई जाएगी.

"गिरफ्तार अपराधियों को सजा दिलाएं"

पुलिस महानिदेशक ने पुलिस महानिरीक्षक, दुमका प्रक्षेत्र एवं पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखंड को निर्देश दिया गया कि वे डेविल्स ग्रुप से जुड़े गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध वैज्ञानिक एवं ठोस साक्ष्य संकलित करें, गवाहों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जमानतदार का सत्यापन कराया जाए तथा अभियोजन पक्ष के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर मामलों का स्पीडी ट्रायल कराया जाए, ताकि दोषियों को शीघ्र सजा (Conviction) दिलाई जा सके. साथ ही उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को भी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने, पीसीआर द्वारा सघन गश्ती करने का भी निर्देश दिया है.

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