पुलिसकर्मियों के लंबित मामलों पर डीजीपी सख्त, 15 दिन में रिक्त पदों की सूची मांगी
डीजीपी तदाशा मिश्रा ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 9:03 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस में लंबित एसीपी-एमएसीपी, पदोन्नति और मालखाना से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाई है. डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मंगलवार को समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए और निर्धारित समयसीमा में उनका निपटारा सुनिश्चित किया जाए.
सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता
पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में एसीपी/एमएसीपी, पदोन्नति, मालखाना के रख-रखाव और कांडों के प्रभार से जुड़े मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई. डीजीपी ने सभी जिलों को अपने स्तर पर लंबित मामलों की पहचान कर उनके निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने अगले एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों के एसीपी/एमएसीपी से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया. साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके पुलिसकर्मियों के लंबित मामलों का भी जल्द निष्पादन करने को कहा गया. पुलिसकर्मियों, ट्रेड चालक, आर्मोरर और हवलदार संवर्ग के एसीपी/एमएसीपी मामलों को जिला स्तर पर तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है. अधिकारियों को कार्रवाई पूरी कर इसकी जानकारी जल्द पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया.
आरक्षी से दारोगा तक पदोन्नति के मामलों में तेजी लाने का निर्देश
पुलिसकर्मियों की पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों पर भी डीजीपी ने गंभीरता दिखाई. कांस्टेबल से हवलदार तक, हवलदार से सहायक अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से संबंधित मामलों का जल्द निष्पादन करने को कहा गया. इन मामलों में अनावश्यक देरी को खत्म करने और पात्र पुलिस कर्मियों को समय पर प्रमोशन का लाभ देने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं.
मालखाना का प्रभार लंबित रखने वाले पुलिस पदाधिकारी चिह्नित होंगे
थानों में मालखाना के रख-रखाव और कांडों के प्रभार हस्तांतरण में हो रही देरी को दूर करने पर भी जोर दिया गया. डीजीपी ने सभी जिलों में ऐसे थानों को चिह्नित करने का निर्देश दिया, जहां पूर्व में पदस्थापित और स्थानांतरित हो चुके पुलिस पदाधिकारियों के पास अब भी कांडों या मालखाना का प्रभार लंबित है. ऐसे मामलों में वर्तमान थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विधिवत प्रभार हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा गया.
रिक्त पदों के 50 प्रतिशत का रोस्टर क्लियरेंस कराने का निर्देश
पुलिस बल में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को लेकर भी डीजीपी ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए. सभी जिलों को रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराने को कहा गया है. इसके साथ ही विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की स्थिति दर्शाने वाली सूची 15 दिनों के भीतर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करानी होगी. डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस सभा आयोजित कर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. इसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों की विभागीय समस्याओं का समय पर निराकरण करना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है.
जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर
डीजीपी तदाशा मिश्रा ने सभी संबंधित अधिकारियों को पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया. लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय मनोज कौशिक, पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार पंकज कम्बोज, पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन पटेल मयूर कन्हैयालाल, पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखंड जगुआर (एसटीएफ) इंद्रजीत महथा समेत अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए.
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