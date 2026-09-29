ETV Bharat / state

पुलिसकर्मियों के लंबित मामलों पर डीजीपी सख्त, 15 दिन में रिक्त पदों की सूची मांगी

सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता

पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में एसीपी/एमएसीपी, पदोन्नति, मालखाना के रख-रखाव और कांडों के प्रभार से जुड़े मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई. डीजीपी ने सभी जिलों को अपने स्तर पर लंबित मामलों की पहचान कर उनके निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने अगले एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों के एसीपी/एमएसीपी से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया. साथ ही सेवानिवृत्त हो चुके पुलिसकर्मियों के लंबित मामलों का भी जल्द निष्पादन करने को कहा गया. पुलिसकर्मियों, ट्रेड चालक, आर्मोरर और हवलदार संवर्ग के एसीपी/एमएसीपी मामलों को जिला स्तर पर तेजी से निपटाने का निर्देश दिया गया है. अधिकारियों को कार्रवाई पूरी कर इसकी जानकारी जल्द पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया.

आरक्षी से दारोगा तक पदोन्नति के मामलों में तेजी लाने का निर्देश

पुलिसकर्मियों की पदोन्नति से जुड़े लंबित मामलों पर भी डीजीपी ने गंभीरता दिखाई. कांस्टेबल से हवलदार तक, हवलदार से सहायक अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति से संबंधित मामलों का जल्द निष्पादन करने को कहा गया. इन मामलों में अनावश्यक देरी को खत्म करने और पात्र पुलिस कर्मियों को समय पर प्रमोशन का लाभ देने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

मालखाना का प्रभार लंबित रखने वाले पुलिस पदाधिकारी चिह्नित होंगे

थानों में मालखाना के रख-रखाव और कांडों के प्रभार हस्तांतरण में हो रही देरी को दूर करने पर भी जोर दिया गया. डीजीपी ने सभी जिलों में ऐसे थानों को चिह्नित करने का निर्देश दिया, जहां पूर्व में पदस्थापित और स्थानांतरित हो चुके पुलिस पदाधिकारियों के पास अब भी कांडों या मालखाना का प्रभार लंबित है. ऐसे मामलों में वर्तमान थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित कर विधिवत प्रभार हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा गया.

रिक्त पदों के 50 प्रतिशत का रोस्टर क्लियरेंस कराने का निर्देश