ETV Bharat / state

राज्य भर में तैनात महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति रद्द, आदेश जारी

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है. यह आदेश अपर पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची के कार्यालय की ओर से जारी किया गया है.

क्या है पूरा मामला

डीजीपी तदाशा मिश्रा ने राज्य के विभिन्न थानों में मुंशी के पद पर आईआरबी (IRB), जैप (JAP) और एसआईआरबी (SIRB) के जवानों की पोस्टिंग से संबंधित आदेश को रद्द कर दी है. महिला मुंशियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश तत्कालीन डीजीपी अनुराग गुप्ता के समय जारी किया गया था.

आदेश लागू होने के बाद से ही विभाग के अंदर विवाद खड़ा हो गया था. जैप की एडीजी प्रिया दुबे ने इस आदेश पर कड़ा एतराज जताया था. उन्होंने दो अक्टूबर 2025 को डीआईजी (कार्मिक) को पत्र लिखकर कहा था कि थानों में मुंशी के पद पर आईआरबी और जैप के जवानों की पोस्टिंग नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इसके लिए बनी तबादला समिति से स्वीकृति नहीं ली गई थी और न ही जैप मुख्यालय ने सहमति दी थी. उन्होंने यह भी कहा था कि थानों में मुंशी की पोस्टिंग का अधिकार केवल संबंधित जिले के एसपी को दिया गया है.

212 जवानों की हुई थी प्रतिनुयक्ति