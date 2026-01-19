ETV Bharat / state

JLF 2026: फिल्मों और ओटीटी की कहानियों से बन रही आमजन में पुलिस के प्रति धारणा- डीजीपी राजीव शर्मा

उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जिनका पुलिस से सीधा संपर्क होता है.

DGP RAJIV SHARMA, PUBLIC PERCEPTION OF THE POLICE
जेएलएफ में पहुंचे डीजीपी राजीव शर्मा. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 19, 2026 at 6:53 PM IST

2 Min Read
जयपुरः जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन डीजीपी राजीव शर्मा क्राइम एंड पनिशमेंट सेशन में पहुंचे. इस दौरान राजीव शर्मा ने कहा कि आम जनता की पुलिस को लेकर धारणा ज्यादातर फिल्मों, किताबों और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली कहानियों से बनती है. उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जिनका पुलिस से सीधा संपर्क होता है, जबकि अधिकांश लोग अप्रत्यक्ष रूप से देखी-सुनी बातों के आधार पर राय बना लेते हैं.

डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि मीडिया और लेखकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि पुलिस को लेकर जो नैरेटिव समाज के सामने रखा जा रहा है, वह संतुलित और तथ्यात्मक हो. उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस व्यवस्था में कमियां हैं, गलतियां होती हैं और कई मामलों में गलत कार्य भी सामने आते हैं. इन बातों को उजागर किया जाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ अच्छे कामों को भी सामने लाया जाना चाहिए.

पुलिस कठिन परिस्थिति में कर रही कामः उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी कठिन परिस्थितियों में भी समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं. समय-समय पर अच्छे कार्यों को पहचान मिलने से जनता के सामने पुलिस की एक वास्तविक और संतुलित तस्वीर उभरती है.

कार्यशैली में बदलाव आयाः डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि अधिकांश फिल्मों में पुलिस को अंत में दिखाया जाता है, जब सब कुछ हो चुका होता है. तेज सायरन और पुरानी जीप के साथ, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. तकनीक, प्रशिक्षण और कार्यशैली में बदलाव आया है और पुलिस भी समय के साथ खुद को बेहतर बना रही है. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर उन्होंने कहा कि जयपुर में एक बड़ा आयोजन है और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए पुलिस ने बेहतर व्यवस्था कर रखी है.

