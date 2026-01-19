ETV Bharat / state

JLF 2026: फिल्मों और ओटीटी की कहानियों से बन रही आमजन में पुलिस के प्रति धारणा- डीजीपी राजीव शर्मा

जेएलएफ में पहुंचे डीजीपी राजीव शर्मा. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंतिम दिन डीजीपी राजीव शर्मा क्राइम एंड पनिशमेंट सेशन में पहुंचे. इस दौरान राजीव शर्मा ने कहा कि आम जनता की पुलिस को लेकर धारणा ज्यादातर फिल्मों, किताबों और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली कहानियों से बनती है. उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जिनका पुलिस से सीधा संपर्क होता है, जबकि अधिकांश लोग अप्रत्यक्ष रूप से देखी-सुनी बातों के आधार पर राय बना लेते हैं. डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि मीडिया और लेखकों की बड़ी जिम्मेदारी है कि पुलिस को लेकर जो नैरेटिव समाज के सामने रखा जा रहा है, वह संतुलित और तथ्यात्मक हो. उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस व्यवस्था में कमियां हैं, गलतियां होती हैं और कई मामलों में गलत कार्य भी सामने आते हैं. इन बातों को उजागर किया जाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ अच्छे कामों को भी सामने लाया जाना चाहिए. पढ़ेंः 'कल्चरल मजदूर' बनती Gen Z : ब्रांड, एल्गोरिदम और दिखावे की दौड़ में उलझी नई पीढ़ी