ETV Bharat / state

बूंदी डीएसपी राजू लाल मीणा APO: एनडीपीएस और साइबर क्राइम में लापरवाही पड़ी भारी

बूंदी: जिले के नैनवा में तैनात पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) राजू लाल मीणा के खिलाफ आखिरकार बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है. लगातार मिल रही शिकायतों और गोपनीय जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है. इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.

एसपी अवनीश शर्मा ने बताया कि डीएसपी राजू लाल के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर गलत कामों को बढ़ावा देने तथा कई मामलों में कार्रवाई नहीं करने की शिकायतें आ रही थीं. कुछ दिन पहले एक साइबर क्राइम और एक एनडीपीएस मामले में कार्रवाई करने की जगह ढिलाई बरतने तथा अनुसंधान में रुचि नहीं लेने की शिकायत मिली थी. इसके बाद एएसपी से गोपनीय जांच करवाई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद जयपुर मुख्यालय से एपीओ के आदेश जारी कर दिए गए.