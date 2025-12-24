डीजीपी की 'परीक्षा' में नाकाम रहे बूंदी डीएसपी एपीओ, थाना प्रभारी लाइन हाजिर
डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार एपीओ काल के दौरान डीएसपी अरुण कुमार मिश्रा का मुख्यालय जयपुर रहेगा.
Published : December 24, 2025 at 9:21 PM IST
बूंदी: राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने बूंदी के वृत्ताधिकारी पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा को बुधवार को एपीओ कर दिया. इसके साथ ही केशवराय पाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया. एक ही दिन में दो अधिकारियों पर की गई इस सख्त कार्रवाई से पूरे बूंदी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.
डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से जारी आदेश में मिश्रा को एपीओ करने का उल्लेख है. आदेश में कहा गया है कि एपीओ के दौरान उनका मुख्यालय जयपुर रहेगा. सूत्रों के अनुसार डीजीपी राजीव शर्मा ने कोटा रेंज की क्राइम मीटिंग के दौरान विभिन्न जिलों की कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों और जांच की प्रगति की समीक्षा की थी.
पूरी जानकारी नहीं दे सके डीएसपी: इसी दौरान डीएसपी मिश्रा से एक संवेदनशील मामले में विस्तृत जानकारी मांगी गई, लेकिन मिश्रा के स्पष्ट जवाब नहीं दे सके. इस पर डीजीपी नाराज हो गए और तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया. हालांकि आदेश प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया है, लेकिन इसे सीधे तौर पर क्राइम मीटिंग में हुई पूछताछ से जोड़कर देखा जा रहा है.
इससे पहले भी अवैध बजरी परिवहन के मामले में जांच के बाद पांच एसएचओ को निलंबित और छह थाना प्रभारियों को लाइन हाज़िर किया जा चुका है. इधर, एक ही दिन में दो अहम अधिकारियों पर की गई कार्रवाई से जिले भर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है.