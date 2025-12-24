ETV Bharat / state

डीजीपी की 'परीक्षा' में नाकाम रहे बूंदी डीएसपी एपीओ, थाना प्रभारी लाइन हाजिर

डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार एपीओ काल के दौरान डीएसपी अरुण कुमार मिश्रा का मुख्यालय जयपुर रहेगा.

Bundi DSP APO
पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा (ETV Bharat Bundi (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 9:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने बूंदी के वृत्ताधिकारी पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा को बुधवार को एपीओ कर दिया. इसके साथ ही केशवराय पाटन थाना प्रभारी हंसराज मीणा को भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया. एक ही दिन में दो अधिकारियों पर की गई इस सख्त कार्रवाई से पूरे बूंदी पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

डीजीपी राजीव शर्मा की ओर से जारी आदेश में मिश्रा को एपीओ करने का उल्लेख है. आदेश में कहा गया है कि एपीओ के दौरान उनका मुख्यालय जयपुर रहेगा. सूत्रों के अनुसार डीजीपी राजीव शर्मा ने कोटा रेंज की क्राइम मीटिंग के दौरान विभिन्न जिलों की कानून-व्यवस्था, लंबित मामलों और जांच की प्रगति की समीक्षा की थी.

Bundi DSP APO
डीजीपी की ओर से जारी आदेश (ETV Bharat Bundi (File Photo))

पढ़ें: पुलिस में डिकॉय ऑपेरशन: बजरी माफिया से सांठगांठ, पांच एसएचओ सस्पेंड एवं छह थानाधिकारी लाइन हाजिर

पूरी जानकारी नहीं दे सके डीएसपी: इसी दौरान डीएसपी मिश्रा से एक संवेदनशील मामले में विस्तृत जानकारी मांगी गई, लेकिन मिश्रा के स्पष्ट जवाब नहीं दे सके. इस पर डीजीपी नाराज हो गए और तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया. हालांकि आदेश प्रशासनिक आधार पर जारी किया गया है, लेकिन इसे सीधे तौर पर क्राइम मीटिंग में हुई पूछताछ से जोड़कर देखा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: पुलिस का आम व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं, जारी रहेंगे डिकॉय ऑपरेशन: डीजीपी राजस्थान

इससे पहले भी अवैध बजरी परिवहन के मामले में जांच के बाद पांच एसएचओ को निलंबित और छह थाना प्रभारियों को लाइन हाज़िर किया जा चुका है. इधर, एक ही दिन में दो अहम अधिकारियों पर की गई कार्रवाई से जिले भर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है.

TAGGED:

DGP RAJIV SHARMA
DSP ARUN KUMAR MISHRA
ACTION OF DGP
KOTA CRIME MEETING
BUNDI DSP APO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.