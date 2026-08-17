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अपराधियों की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन क्यों है अनिवार्य- डीजीपी शर्मा ने बताई वजह

हाड़ौती दौरे में डीजीपी ने अपराधियों की गलत तरीके से अर्जित संपत्ति की जानकारी देने के लिए जनता को आगे आने का आह्वान किया.

Rajiv Sharma, Director General of Police
राजीव शर्मा, पुलिस महानिदेशक (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 17, 2026 at 5:05 PM IST

3 Min Read
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कोटा: हाड़ौती दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा ने कहा कि पुलिस में हर अपराधी के अनुसंधान में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य कर दिया है. इसके जरिए पता चलता है कि अपराधी ने कुछ कब्जा या अतिक्रमण कर रखा है. अपराध से अर्जित कमाई से संपत्ति बनाई है. उस अर्जित संपत्ति का लाभ उसे और परिवार को नहीं मिले, लिहाजा उसकी ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त कर रहे हैं. अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होती रहे, इसीलिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अनिवार्य किया है. इस कार्य में जनता का सहयोग मिल सकता है. गलत तरीके से संपत्ति अर्जित के बारे में पुलिस को बता सकते हैं. शर्मा बोरखेड़ा इलाके में महिला सुरक्षा संवाद के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.

डीजीपी राजीव शर्मा ने सोमवार को यहां कहा, देश में साइबर अपराध तेजी से बढ़े हैं. केंद्र और राज्य सरकार लगातार सजग हो रही है. मुख्यमंत्री ने इस साल के शुरू में राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेटर केंद्र की घोषणा की थी. इसका स्वरूप जल्द सामने आएगा. इसे पुलिस मुख्यालय स्तर पर शुरू कर दिया है. उसके लिए अलग से विशेष बिल्डिंग में संचालन जल्द ही किया जाएगा. बीकानेर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि 1930 की लाइन बढ़ाई जाए ताकि कॉल वेटिंग में नहीं रहे. हमने लाइनें बढ़ा दी है. साथ ही 90 फीसदी ज्यादा फोन रिसीव कर पा रहे हैं. ऑफिसर्स व कॉल अटेंडर की संख्या बढ़ा दी. म्युल अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई जारी है. बैंक से तालमेल बिठाकर उनके नोडल ऑफिसर को कंट्रोल रूम में बैठना शुरू करा दिया है, ताकि किसी भी अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक अधिकारी तत्काल रोकने का कार्रवाई करेगा. इसमें समय काफी महत्वपूर्ण है.

डीजीपी राजीव शर्मा बोले... (ETV Bharat Kota)

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महिला अपराध बढ़ने पर बोले: डीजीपी ने महिला अपराध बढ़ने के सवाल पर कहा, अपराध और घटना सामान्य प्रक्रिया है. कई बार इन आंकड़ों का अर्थ होता है कि महिलाएं जागरूक होकर अपनी बात पुलिस तक पहुंचा रही हैं. महिला अपराध में कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपनी रिपोर्ट करने में संकोच करते हैं. जन जागरूकता कर रहे हैं. इसका एक उद्देश्य है कि किसी के साथ कोई घटना, एसॉल्ट या परेशान कर रहा है तो उसे छुपाने की जगह, पुलिस को बताएं ताकि कार्रवाई की जा सके. लोग आसपास की घटनाएं भी हम तक पहुंचाएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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CYBERCRIMES HAVE RISEN RAPIDLY
1930 LINES WERE EXTENDED
DGP RAJIV SHARMA KOTA VISIT

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