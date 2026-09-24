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DGP राजीव कुमार शर्मा का करौली दौरा, कानून-व्यवस्था की समीक्षा की, पंचायत चुनाव को लेकर दिए निर्देश

डीजीपी ने करौली का दौरा कर कानून-व्यवस्था की समीक्षा की और साइबर अपराध से निपटने व आगामी पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण कराने के निर्देश दिए.

DGP राजीव कुमार शर्मा का करौली दौरा,
DGP राजीव कुमार शर्मा का करौली दौरा (ETV Bharat karauli)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 8:20 PM IST

3 Min Read
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करौली: राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा गुरुवार को करौली दौरे पर पहुंचे. दौरे के दौरान डीजीपी ने जिले की कानून-व्यवस्था और अपराध की स्थिति की समीक्षा की. करौली पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. भरतपुर रेंज की आईजी प्रीति चंद्रा और करौली एसपी लोकेश सोनवाल ने डीजीपी का स्वागत किया. डीजीपी ने करौली के आराध्य देव मदनमोहन जी और कैलादेवी माता के दर्शन किए. इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई.

बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी, सर्किल अधिकारी सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में डीजीपी ने जिले में इस वर्ष हुई पुलिस कार्रवाई, अपराध नियंत्रण की स्थिति और लंबित मामलों की समीक्षा की. अधिकारियों से वन-टू-वन फीडबैक लेते हुए कानून-व्यवस्था और पेंडिंग प्रकरणों की जानकारी ली तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए. बैठक के बाद डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि करौली जिले की अपराध समीक्षा बैठक में इस वर्ष हुई कार्रवाई और उसमें हुए सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई. आने वाले समय में पुलिस के सामने रहने वाली चुनौतियों और उनकी तैयारियों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा हुई.

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा (ETV Bharat karauli)

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साइबर अपराध पर पुलिस का फोकस: ईटीवी भारत के साइबर ठगी की काली कमाई का हिस्सा विदेशी हैंडल्स तक पहुंचने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराधों से निपटना राज्य सरकार की बड़ी प्राथमिकता है. इसी दिशा में R4C की स्थापना की गई है और प्रत्येक जिले में युवा तथा अनुभवी अधिकारियों की टीम लगाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को लेकर पुलिस का फोकस लगातार बना रहेगा और देश या विदेश में बैठकर आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी रखेगी.

वेतन और डीपीसी पर बोले डीजीपी: पुलिसकर्मियों की वेतन वृद्धि और ग्रेड को लेकर पूछे गए सवाल पर डीजीपी ने कहा कि ग्रेड का विषय राज्य सरकार के स्तर का मामला है, इसलिए उनके स्तर से इस पर कहना उचित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की DPC के माध्यम से पदोन्नति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि पदोन्नतियां डीपीसी के माध्यम से हों.

DGP राजीव कुमार शर्मा
DGP ने की समीक्षा बैठक (ETV Bharat Karauli)

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पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी: आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने मेहनत की, जिसके चलते प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए. पंचायती राज चुनाव में भी पुलिस की पूरी कोशिश रहेगी कि चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न हों. उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव को लेकर पुलिस को निश्चित रूप से और अधिक मेहनत करनी होगी. अपराध समीक्षा बैठक में डीजीपी ने निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद दिया और आगामी चुनाव को लेकर अधिक सतर्कता एवं बेहतर तैयारियां रखने के निर्देश दिए. इस दौरान भरतपुर रेंज आईजी प्रीति चंद्र, डीआईजी राष्ट्रदीप कंवर, करौली एसपी लोकेश सोनवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्बा सहित जिलेभर के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.

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