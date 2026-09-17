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जैसलमेर पहुंचे DGP राजीव शर्मा, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट सक्रिय

दौरा करते डीजीपी राजीव शर्मा ( ETV Bharat Jaisalmer )