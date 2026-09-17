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जैसलमेर पहुंचे DGP राजीव शर्मा, बोले राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट सक्रिय

डीजीपी ने साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कांस्टेबल प्रागाराम को सम्मानित किया.

DGP Rajiv Sharma Jaisalmer Visit
दौरा करते डीजीपी राजीव शर्मा (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 3:23 PM IST

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जैसलमेर: पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर कोताही या समझौता नहीं किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है. डीजीपी ने अपने जैसलमेर दौरे के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं एवं सुझावों की जानकारी ली. उन्होंने सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया. डीजीपी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने ग्रामीणों से पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की.

ड्रोन से ड्रग्स तस्करी पर नजर: डीजीपी ने कहा कि सीमा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की संदिग्ध ड्रॉपिंग की घटनाएं सामने आती रही हैं. हेरोइन सहित मादक पदार्थों की तस्करी के प्रयासों के खिलाफ पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर कार्रवाई कर रही हैं. उन्होंने कहा कि कई मामलों में स्थानीय लोगों से मिली सूचना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है. उन्होंने ग्रामीणों से अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में आने वाले बाहरी व्यक्तियों एवं वाहनों पर नजर रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना समय पर पुलिस को देने का आह्वान किया.

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा (ETV Bharat Jaisalmer)

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बॉर्डर इंटेलिजेंस की पोस्ट सक्रिय: शर्मा ने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बॉर्डर इंटेलिजेंस की बंद पड़ी सभी पोस्ट को फिर से सक्रिय किया जा चुका है और वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है. कुछ नई पोस्ट स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है. उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के अधिकारी समय-समय पर सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते रहेंगे.

भारतमाला मार्ग पर सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई: डीजीपी ने कहा कि भारतमाला परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर एनएचएआई की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सीमा सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं पर समग्र रूप से काम किया जा रहा है. जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है.

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बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी: बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर डीजीपी ने कहा कि ऐसे संस्थानों और स्थानों पर जहां बाहरी लोगों का आवागमन होता है, वहां आने-जाने वाले व्यक्तियों की सूचना स्थानीय थाने को देना आवश्यक है. इससे पुलिस के पास रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते नजर रखी जा सकेगी. पुलिस की ओर से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है.

साइबर अपराध से निपटने पर जोर: डीजीपी ने साइबर अपराधों के संबंध में बताया कि राजस्थान पुलिस ने आई-फोर्स सीटीआरएम की व्यवस्था शुरू की है, जिसे राष्ट्रीय स्तर के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तर्ज पर विकसित किया गया है. इसके लिए स्टाफ बढ़ाया गया है तथा सभी जिलों में साइबर थाने खोले गए हैं. साइबर अपराधों की जांच के लिए अधिकारियों और प्रशिक्षित जांचकर्ताओं को लगाया जा रहा है. डीजीपी ने कहा कि सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासन और आमजन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है.

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कांस्टेबल प्रागाराम सम्मानित: पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन में साइबर जागरूकता फैलाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कांस्टेबल प्रागाराम को सम्मानित किया. पुलिस थाना पीटीएम जैसलमेर में तैनात कांस्टेबल प्रागाराम ने ऑनलाइन ठगी एवं साइबर अपराधों से बचाव को लेकर आमजन को लगातार जागरूक किया है. इसलिए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया. कांस्टेबल प्रागाराम को प्रशंसा पत्र प्रदान करने के साथ ही 2500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई. इससे पहले जैसलमेर पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने डीजीपी का स्वागत किया. डीजीपी ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया तथा पुलिस अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली.

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