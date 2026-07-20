ETV Bharat / state

DGP पहुंचे गोद लिए सांगानेर थाने, आदर्श थाने के रूप में विकसित करने पर दिया जोर

पेंडिंग मामलों के निस्तारण के लिए चलाएं अभियानः उन्होंने कहा, थाना पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होता है. कार्यप्रणाली में गुणवत्ता, पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समयबद्धता का समावेश होना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि हर प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित किया जाए. जिससे न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके. उन्होंने केस ऑफिसर योजना के अंतर्गत चिह्नित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने, महिला अत्याचार से संबंधित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में अनुसंधान पूरा कर प्राथमिकता से निस्तारण करने और एक साल से अधिक समय से लंबित मामलों का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए.

उन्होंने स्टाफ को सांगानेर थाने को उत्कृष्ट थाना बनाने के लिए प्रेरित किया. इस दौरान कमिश्नर सचिन मित्तल, डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप, डीसीपी (पूर्व) रंजीता शर्मा, एडिशनल डीसीपी पारस जैन और एसीपी हरिशंकर शर्मा मौजूद रहे.

जयपुरः राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने गोद लिए सांगानेर पुलिस थाने का सोमवार को निरीक्षण किया. उन्होंने पहले निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देशों की पालना और प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने थाना परिसर, रिकॉर्ड संधारण, अपराध अनुसंधान, लंबित प्रकरणों के निस्तारण, जनसुनवाई व्यवस्था और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं की क्रियांविति की जानकारी ली.

हादसों के हॉटस्पॉट चिह्नित कर करें उपायः उन्होंने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए दुर्घटना संभावित हॉटस्पॉट को चिह्नित कर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा. उन्होंने कमजोर वर्ग से जुड़े अपराधों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने, पुलिस सत्यापन समयबद्ध रूप से पूरा करने और कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, सामुदायिक पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाया जाए. बीट अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सार्वजनिक स्थानों पर बैठकें कर आमजन को नए आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों से बचाव और पुलिस की विभिन्न जनहितकारी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जाए. उन्होंने पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने, अनुशासन बनाए रखने तथा आमजन के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार को पुलिसिंग का मूल आधार बताया.

थानाधिकारी और स्टाफ ने दी जानकारीः उन्होंने थाना परिसर में अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण, स्वच्छता, कार्यालय व्यवस्थाओं और आमजन की सहज पहुंच के लिए किए गए सुधार कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इन्हें अधिक मजबूत किया जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ‘उत्कृष्ट थाना मार्गदर्शिका‘ के सभी मानकों को समयबद्ध रूप से लागू कर सांगानेर थाने को प्रदेश के आदर्श थानों में विकसित किया जाए. थानाधिकारी लिखमाराम और थाना स्टाफ ने पूर्व में प्राप्त निर्देशों पर थाने के बेहतर रख-रखाव एवं आमजन को पुलिस की सहज सुलभता में किए सुधारों के बारे में जानकारी दी.

डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस की कड़ी में कवायदः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस-2025 के तहत 10 साल से अधिक सेवा अनुभव वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों द्वारा एक-एक पुलिस थाना गोद लेकर उसका मार्गदर्शन एवं नियमित पर्यवेक्षण किया जा रहा है. इसी क्रम में डीजीपी ने सांगानेर थाना गोद लिया है. उन्होंने 22 जून को किए गए पहले निरीक्षण में आवश्यक सुधार संबंधी निर्देश दिए थे. आज दुबारा निरीक्षण कर उन निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा की और सुधार कार्यों को गति देने के निर्देश दिए.