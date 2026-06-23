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डीजीपी ने अपने गोद लिए सांगानेर थाने का किया निरीक्षण, इसी थाने से शुरू की थी नौकरी, जानिए क्या कहा...

जयपुर: राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने अपने गोद लिए सांगानेर पुलिस थाने का निरीक्षण किया. उन्होंने थाने की कार्य प्रणाली, व्यवस्थाओं, रिकॉर्ड संधारण, लंबित प्रकरणों, अपराध अनुसंधान और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय से जारी ‘उत्कृष्ट थाना मार्गदर्शिका‘ के अनुरूप कार्यों को गति देकर आदर्श थाना बनाने की दिशा में प्रयास किए जाए. डीजीपी शर्मा ने सांगानेर थाने से ही अपनी पुलिस सेवा की शुरुआत की थी. साल 2025 की डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस के निर्देशों की कड़ी में थाने गोद लेने की कवायद की गई है.

मानकों के तहत हो कार्यप्रणाली: पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने थाने में महत्वपूर्ण फाइलों के संधारण को अधिक बेहतर करने और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान थाना रिकॉर्ड, अपराध अनुसंधान, प्रशासनिक कार्यों और आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि थाने की कार्यप्रणाली को मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए. हर काम का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित होना चाहिए. निरीक्षण में थाना प्रभारी ने कार्य व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी.

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थाना स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू हों अभियान: उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सके. उन्होंने पुलिस मुख्यालय की ओर से संचालित विभिन्न अभियानों और प्राथमिकता वाले कार्यों को थाना स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा, गंभीर अपराधों, वारंट निष्पादन, निरोधात्मक कार्रवाई और नागरिक सेवाओं से जुड़े मामलों में समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए.