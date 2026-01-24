ETV Bharat / state

यूपी पुलिस को यक्ष एप से तुरंत मिलेगा क्रिमिनल्स का कच्चा चिट्ठा और लोकेशन, AI कसेगा लगाम

लखनऊ:​ उत्तर प्रदेश पुलिस अब अपराधियों पर लगाम कसने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेगी. डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार को यक्ष एप के ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया. यह ऐप पारंपरिक बीट प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बना देगा, जिससे अपराधियों की लोकेशन, उनके नेटवर्क और अपराध के पैटर्न की जानकारी महज एक क्लिक पर मिल सकेगी.

बीट पुलिसिंग की स्मार्ट घेराबंदी: ​डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि पिछले 100-125 वर्षों से बीट प्रणाली पुलिसिंग का आधार रही है, लेकिन सूचनाओं के सही समय पर आदान-प्रदान न होने से अपराधी बच निकलते थे. यक्ष एप इस कमी को दूर करेगा जैसे ही किसी अपराध की एंट्री होगी, अपराधी से संबंधित सभी बीटों और थानों को एआई के माध्यम से तुरंत सूचना मिल जाएगी. कंप्यूटर ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे गांवों, मोहल्लों और अपराधियों का शुरुआती डेटा बिल्कुल सटीक भरें, ताकि AI विश्लेषण में कोई चूक न हो.

यक्ष एप की 7 विशेषताएं: प्रदेश की सभी बीटों की डिजिटल घेराबंदी जीओ-फेंसिंग की गई है, जिससे कांस्टेबल की जिम्मेदारी तय होगी. पुरानी डायरी की जगह अब रियल टाइम अपडेट वाली डिजिटल बीट बुक होगी. चेहरा, आवाज टेक्स्ट और वाहन सर्च की सुविधा से अपराधियों को पकड़ना आसान होगा.

क्राइम-जीपीटी टूल डेवलप किया गया: अपराध के पैटर्न और गैंग नेटवर्क को समझने के लिए विशेष क्राइम-GPT टूल विकसित किया गया है. अपराधी के पुराने इतिहास और हथियार के इस्तेमाल के आधार पर उसे क्रिमिनल स्कोर दिया जाएगा. बड़े डेटा के जरिए गैंग्स के पूरे नेटवर्क का विश्लेषण होगा. बीट स्तर पर छोटी से छोटी संवेदनशील गतिविधि भी एप पर दर्ज होगी.