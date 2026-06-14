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साइबर अपराधियों पर भारी UP पुलिस, टॉप-5 में बनाई जगह; जल्द होगा शातिर शुभम का प्रत्यर्पण : DGP

"अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, मोहल्ला स्तर के असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी की जा रही है"

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साइबर अपराधियों पर भारी UP पुलिस, टॉप-5 में बनाई जगह; जल्द होगा शातिर शुभम का प्रत्यर्पण : DGP (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 5:17 PM IST

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वाराणसी: उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने स्थानीय कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बेहतर हुई है और अपराधियों के हौसले प्रदेश में पस्त हुए हैं. मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जिला टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं. क्राइम में कमी देखने को मिली है. लोगों में कानून के प्रति भय भी बढ़ा है.

साइबर अपराधियों पर भारी UP पुलिस, टॉप-5 में बनाई जगह; जल्द होगा शातिर शुभम का प्रत्यर्पण : DGP (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि चर्चित कोडिंग कफ सिरप कांड मामले में फरार सरगना शुभम जायसवाल का प्रत्यर्पण कराकर जल्द भारत लाया जाएगा. इस पर आगे की कार्रवाई चल रही है. वहीं, अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और जो मोहल्ला स्तर के असामाजिक तत्व हैं, उनकी भी निगरानी की जा रही है. अगर कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक कृत्य करने की कोशिश करता है, तो तत्काल उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस के बेहतर काम का परिणाम है कि साइबर क्राइम रोकने में यूपी पुलिस टॉप 5 में है.

SIT का गठन कर की जा रही कार्रवाई

वहीं, अयोध्या में श्रीराम मंदिर दान गबन विवाद मामले में कहा कि धार्मिक संस्थाओं का अपना अलग ट्रस्ट होता है उनकी अलग व्यवस्था होती है, लेकिन यदि उनके ट्रस्ट या कोई प्रतिनिधि हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं तो हम उसे पर कार्रवाई करते हैं. राम मंदिर मामले में भी शिकायत आई थी जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की है. एसआईटी का गठन कर दिया गया है. टीम अपनी जांच कर रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

साइबर अपराधियों पर लगाम

वहीं, साइबर क्राइम के मामले में डीजीपी ने कहा कि साइबर क्राइम पुलिस में चुनौती के रूप में लिया, जिसका परिणाम है कि एक साल में कई कार्रवाई भी की गई है. उन्होंने कहा कि हमारी साइबर सेल बेहद प्रभावी रूप से काम कर रही है. मुख्यतः ठगी के बाद लोगों का पैसा न्यूमिनल अकाउंट में भेज दिया जाता है, लेकिन साइबर सेल के जरिए ठगी के बाद पैसा बैंक में ही होल्ड कर दिया जाता है, जिससे पीड़ित को आर्थिक नुकसान से सुरक्षित रखा जा रहा है, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने में टॉप फाइव में पहुंच चुकी है.

नए आरक्षियों से और मजबूत होगी कानून व्यवस्था

DGP ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश पुलिस ने कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए आगे के कार्रवाई सुनिश्चित की है, जिसमें आम नागरिक महिला व्यापारियों में सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है. महिला सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति के तहत बड़े काम किया जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम मिशन शक्ति केंद्र में देखने को भी मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में 60244 नए आरक्षी जनपदों में तैनात किए जा चुके हैं, जिससे पुलिसिंग और बेहतर मजबूत बनेगी.

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