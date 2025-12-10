यूपी DGP राजीव कृष्ण का 4 'L' फार्मूला; कहा- साइबर ठगी से बचने के लिए लोभ-लापरवाही-लत और डिजिटल भय से बचना जरूरी
डीजीपी ने साइबर जागरूकता कार्यशाला का किया शुभारंभ, कहा- ठगी होने के बाद 30 मिनट के अंदर दर्ज कराएं रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 8:17 PM IST
लखनऊ : 'इंटरनेट को अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि इसे जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है. साइबर वित्तीय अपराधों के लिए जिम्मेदार 4 मुख्य कारण हैं. इनमें 4 'L' (लोभ, लापरवाही, लत, डिजिटल भय) इनसे सचेत रहना होगा. साइबर ठगी होने पर नागरिकों को तत्काल 1930 पर रिपोर्ट करानी चाहिए. अब तक लगभग 130 करोड़ की धनराशि फ्रीज कराई जा चुकी है'.
ये बातें यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने बुधवार को कही. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नरेट वाराणसी में साइबर जागरूकता कार्यशाला का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने दावा कि भारत डिजिटल लेन-देन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है. कोविड के बाद ई-कॉमर्स में 60-70% की वृद्धि हुई है. डीजीपी ने साइबर अपराधों के 4 प्रमुख कारणों (4 L) के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
पहले 'एल' का मतलब है लालच : डीजीपी ने कहा कि मोटे मुनाफे के रिटर्न का लालच लोगों को स्कैम में फंसाया जाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना सत्यापन के अत्यधिक रिटर्न का वादा करने वाली कोई भी संस्था या व्यक्ति घोटालेबाज ही होता है.
लापरवाही : डीजीपी ने कहा कि OTP और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के कारण अकाउंट खाली हो जाते हैं. ये साइबर अपराधी अब नकली संदेश और वेबसाइट बनाने के लिए दूसरी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं.
लत (सोशल मीडिया व ऑनलाइन गेमिंग) : डीजीपी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की लत मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रही है. इसके दुखद परिणाम सामने आ रहे हैं. डीजीपी ने युवाओं को आगाह किया कि हमेशा याद रखें कि साइबर गेमिंग में हमेशा गेम बनाने वाला जीतता है, न कि खेलने वाला.
डिजिटल भय (डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी) : डीजीपी ने कहा कि अपराधी सरकारी एजेंसियों का नाटक कर धमकाते हैं. धन वसूलने का प्रयास करते हैं. डीजीपी ने स्पष्ट किया कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन माध्यम से फाइन जमा कराने को नहीं कहती है.
1930 है सबसे मजबूत गोल्डन टाइम हेल्पलाइन : डीजीपी ने साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिकों को तीन उपायों पर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दी. कहा कि तत्काल 1930 डायल करें यह देश की सबसे मजबूत साइबर हेल्पलाइन है. इससे 654 बैंक और NBFC जुड़े हैं. यूपी में जागरूकता बढ़ने से फ्रीजिंग प्रतिशत 17% से बढ़कर 24-25% हुआ है. लगभग 130 करोड़ की धनराशि फ्रीज कराई जा चुकी है.
30 मिनट के भीतर करें रिपोर्ट : डीजीपी ने समय के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यदि 30 मिनट से अधिक देर हुई तो साइबर ठगी के मामलों में रिकवरी कठिन हो जाती है.सही तथ्यों को दर्ज करें तत्काल, सही और सटीक सूचना देना आवश्यक है, ताकि पैसा गलत खाते में फ्रीज न हो.
लोगों तक पहुंचाएं जागरूकता संदेश : डीजीपी ने नागरिक सहभागिता के महत्व पर बल दिया. उन्होंने अपील की कि कार्यशाला में उपस्थित लगभग 500 लोग इस संदेश को कम से कम 50,000 अन्य लोगों तक पहुंचाएं. कार्यशाला में साइबर विशेषज्ञ रक्षित टंडन ने डिजिटल अरेस्टिंग, सोशल इंजीनियरिंग, डेटा चोरी और सोशल मीडिया सतर्कता सहित विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन किया.
यह भी पढ़ें : आजमगढ़ में पकड़ा गया इंटरनेशनल साइबर गैंग; 15 जालसाज गिरफ्तार, मोबाइल पर APK फाइलें भेजकर 110 करोड़ निकाले