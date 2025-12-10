ETV Bharat / state

यूपी DGP राजीव कृष्ण का 4 'L' फार्मूला; कहा- साइबर ठगी से बचने के लिए लोभ-लापरवाही-लत और डिजिटल भय से बचना जरूरी

डीजीपी ने किया जागरूक. ( Photo Credit; Police )

लखनऊ : 'इंटरनेट को अब केवल सुविधा नहीं, बल्कि इसे जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है. साइबर वित्तीय अपराधों के लिए जिम्मेदार 4 मुख्य कारण हैं. इनमें 4 'L' (लोभ, लापरवाही, लत, डिजिटल भय) इनसे सचेत रहना होगा. साइबर ठगी होने पर नागरिकों को तत्काल 1930 पर रिपोर्ट करानी चाहिए. अब तक लगभग 130 करोड़ की धनराशि फ्रीज कराई जा चुकी है'. ये बातें यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने बुधवार को कही. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नरेट वाराणसी में साइबर जागरूकता कार्यशाला का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने दावा कि भारत डिजिटल लेन-देन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है. कोविड के बाद ई-कॉमर्स में 60-70% की वृद्धि हुई है. डीजीपी ने साइबर अपराधों के 4 प्रमुख कारणों (4 L) के बारे में विस्तार से जानकारी दी. पहले 'एल' का मतलब है लालच ​: डीजीपी ने कहा कि मोटे मुनाफे के रिटर्न का लालच लोगों को स्कैम में फंसाया जाता है. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना सत्यापन के अत्यधिक रिटर्न का वादा करने वाली कोई भी संस्था या व्यक्ति घोटालेबाज ही होता है. ​लापरवाही : डीजीपी ने कहा कि OTP और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के कारण अकाउंट खाली हो जाते हैं. ये साइबर अपराधी अब नकली संदेश और वेबसाइट बनाने के लिए दूसरी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं. ​लत (सोशल मीडिया व ऑनलाइन गेमिंग) : डीजीपी ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की लत मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर रही है. इसके दुखद परिणाम सामने आ रहे हैं. डीजीपी ने युवाओं को आगाह किया कि हमेशा याद रखें कि साइबर गेमिंग में हमेशा गेम बनाने वाला जीतता है, न कि खेलने वाला.