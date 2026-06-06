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डीजीपी राजीव शर्मा बोले, 'साइबर फ्रॉड रोकने के लिए ​बनेगा साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर'

डीजीपी राजीव शर्मा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश भर में वाहन दुर्घटना रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है.

DGP Rajeev Sharma
डीजीपी राजीव शर्मा (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 4:46 PM IST

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जोधपुर: प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने जोधपुर रेंज आईजी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर बनेगा. इसके अलावा 1930 हेल्प लाइन की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है. जिससे ऑपरेटर अधिक से अधिक कॉल अटेंड कर सकें.

उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तर पर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर बनने जा रहा है. अब हमने ड्रग्स का काम करने वालों के संपत्तियां जब्त करना भी शुरू कर दी है. इसके लिए एएनटीएफ सक्रिय है. इसकी चौकियां भी काम कर रही हैं. लगभग हर दिन एक कार्रवाई की जा रही है. ड्रग्स को लेकर मुख्यमंत्री बहुत गंभीर है. इस पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि जोधपुर पुलिस रेंज अपने आप में महत्वपूर्ण है. इसका बहुत बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है. इसकी अपनी अलग चुनौतियां है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश भर में वाहन दुर्घटना रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है.

ड्रग और साइबर क्राइम पर क्या बोले डीजीपी, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

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'साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर बनेगा': बढ़ते साइबर अपराध के सवाल पर महानिदेशक ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है. इसको लेकर सरकार ने हमें लगातार संसाधन उपलब्ध करवाए हैं. इस कड़ी में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनने जा रहा है. जिसे साइबर फ्रॉड पर नियंत्रण किया जा सकेगा. मुख्यालय से साइबर क्राइम से निपटने के लिए भी हमें टूल्स मिले हैं. प्रत्येक साइबर थाने को आधुनिक टूल्स दे रहे हैं. इसके अलावा 1930 हेल्प लाइन की क्षमता बढ़ाई जा रही है. जिससे ऑपरेटर अधिक से अधिक कॉल ले सके. उन्होंने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए भी इन दिनों मिसिंग बच्चों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है.

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रेंज के अधिकारियों की ली बैठक: डीजीपी शनिवार को आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए जोधपुर आए हैं. जोधपुर आने के बाद वे रेंज कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने पूरे रेंज के अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ की चुनौतियां पर चर्चा की. इससे पहले यहां पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.

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