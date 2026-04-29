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उत्कृष्ट सेवा के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को मिली 'डीजीपी डिस्क', 7 ADGP को सौंपा रेंजों का प्रभार

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित रेंज समीक्षा बैठक के बीच एक विशेष सम्मान और विदाई समारोह का आयोजन किया गया. उत्कृष्ट सेवाओं के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क से सम्मानित किया गया. सम्मानित होने वाले अधिकारियों में भरतपुर रेंज आईजी कैलाश विश्नोई, कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल और भीलवाड़ा के दुर्गालाल ढोली शामिल रहे.

जयपुर: राजस्थान पुलिस मुख्यालय में बुधवार को उत्कृष्ट सेवा के लिए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने तीन पुलिस अधिकारियों को 'डीजीपी डिस्क' से सम्मानित किया. साथ ही कोटा रेंज आईजी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे राजेंद्र प्रसाद गोयल को विदाई दी गई. वहीं, सात एडीजीपी को रेंजों का प्रभार सौंपा गया, जो कानून-व्यवस्था की सीधी निगरानी करेंगे. जमीनी स्तर पर पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने और मुख्यालय की प्राथमिकताओं की नियमित समीक्षा के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल को विदाई: कोटा रेंज आईजी के पद से सेवानिवृत्त हो रहे राजेंद्र प्रसाद गोयल का अभिनंदन किया गया. डीजीपी राजीव शर्मा, डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल, डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस आनंद श्रीवास्तव ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके लंबे और गौरवशाली कार्यकाल की सराहना की. समारोह के दौरान पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी रेंज आईजी और जयपुर-जोधपुर के पुलिस आयुक्त उपस्थित रहे.

सात एडीजीपी को रेंजों की कमान: पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी किया है. इसके तहत सात एडीजीपी स्तर के अधिकारियों को विभिन्न रेंजों का प्रभार नियुक्त किया गया है. यह कदम जमीनी स्तर पर पुलिसिंग की गुणवत्ता सुधारने और मुख्यालय की प्राथमिकताओं की नियमित समीक्षा के लिए उठाया गया है.

इनको मिला प्रभार: जारी संशोधित आदेश के अनुसार एडीजी कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसफ को भरतपुर रेंज, एडीजी एटीएस, एजीटीएफ दिनेश एमएन को जयपुर रेंज, एडीजी कम डायरेक्टर आरपीए संजीव कुमार नर्जारी को बीकानेर रेंज, एडीजी एसओजी विशाल बंसल को कोटा रेंज, एडीजी मुख्यालय हवा सिंह घुमरिया को जोधपुर रेंज और आयुक्तालय, एडीजी विजिलेंस एस. सेंगथिर को उदयपुर रेंज और एडीजी आर्ड बटालियन रुपिन्दर सिंघ को अजमेर रेंज का प्रभारी नियुक्त किया गया है.