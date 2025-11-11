ETV Bharat / state

डीजीपी बोले-अपराध से ज्यादा सड़क हादसों में मौतें, लेन ड्राइविंग सिस्टम से लगेगी दुर्घटनाओं पर लगाम

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन ड्राइविंग सिस्टम सितंबर में शुरू किया गया. इसके साथ ही हाईवे पर 300 से ज्यादा अवैध कट बंद कराए गए. अवैध ढाबे भी बंद कराए गए. इस मौके पर जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी और कोटपूतली-बहरोड़ एसपी देवेंद्र कुमार समेत रेंज के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.

जयपुर: राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक वारदातों से ज्यादा सड़क हादसों में लोगों की मौत हो रही हैं. आए दिन देखते हैं कि सड़क हादसों में एक साथ कई लोग जान गंवा रहे हैं. इस पर लगाम के लिए हाईवे पर लेन ड्राइविंग सिस्टम को पूरी मुस्तैदी के साथ लागू कराना जरूरी है. जयपुर रेंज ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया है. अब यह व्यवस्था प्रदेशभर में लागू हुई है. वे मंगलवार को जयपुर रेंज आईजी कार्यालय में लेन ड्राइविंग सिस्टम पर उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों और जवानों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे.

सड़क हादसों की समस्या गंभीर: कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में डीजीपी शर्मा ने कहा कि सरकार और पुलिस का मैसेज साफ है कि सड़क सुरक्षा के लिए पूरे प्रदेश में पुलिस को काम करना है. यह समस्या बहुत गंभीर है. बहुत समय से यह सबकी जानकारी में है कि हम बड़ी संख्या में हर साल लोगों को सड़क हादसों में खोते हैं. वे बोले, लेन ड्राइविंग सड़क पर वाहन चालकों में अनुशासन लाती है.

काफी बदलाव दिखा: डीजीपी ने कहा कि जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में दो जिलों में यह व्यवस्था शुरू की गई है. सड़क से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों को अनुशासन से वाहन चलाने की हिदायत दी गई. इससे काफी बदलाव दिखा. सड़क हादसों में कमी भी आने लगी है. इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू रखी जाए तो हादसों की संख्या पर लगाम लगाई जा सकती है. उन्होंने सभी अधिकारियों और जवानों से अपील की कि इस व्यवस्था को और मजबूती से लागू किया जाए.

पढ़ें: सड़क हादसों पर लगाम लगाने की कवायद, ADG बोले- सुगम यातायात के लिए थाना पुलिस-सीओ लें सख्त एक्शन

एक्सप्रेसवे पर ढाबे हटवाए, अवैध कट बंद कराए: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने कहा कि सड़क हादसों में लोगों की मौत होना या लोगों का घायल होना. उस परिवार के लिए बड़ी विपदा साबित होती है. यह चिंता का विषय है. इसे लेकर सरकार ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है. इसमें राजस्थान पुलिस, परिवहन और अन्य कई विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. इस अभियान में सामने आया कि लोगों ने नेशनल एक्सप्रेसवे पर ढाबे खोल लिए थे. इससे एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा था. जयपुर रेंज में नेशनल एक्सप्रेसवे पर सभी ढाबों को हटवाया गया है.

कमिश्नरेट में भी लागू की जाएगी सख्ती: अब यह अभियान पूरे राज्य में चल रहा है. जयपुर कमिश्नरेट में भी इस मुहिम को लागू किया जाएगा. इस सप्ताह में शुक्रवार तक लोगों को जागरूक किया जाएगा. इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. सड़क हादसों पर अंकुश के लिए ओवरलोड वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है. इस कवायद में मुख्य रूप से परिवहन विभाग की ओर से एक्शन लिया जाता है. पुलिस की टीमें परिवहन विभाग की टीमों का सहयोग करती हैं.