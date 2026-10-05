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डीजीपी बोले- संगठित अपराध, ड्रोन की मदद से सीमापार से तस्करी बड़ी चुनौती, पुलिसिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

नव प्रशिक्षित कांस्टेबल के साथ डीजीपी व अन्य अधिकारी. ( ईटीवी भारत, जयपुर )

जयपुर : राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आज पुलिसिंग का स्वरूप बदल रहा है और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. आज संगठित अपराध, नशे की तस्करी, ड्रोन की मदद से सीमापार से तस्करी, साइबर अपराध जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सोमवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में नव प्रशिक्षित कांस्टेबल के बैच के दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. यह बैच 438 महिला कांस्टेबल का बैच है, जिसकी ट्रेनिंग पूरी होने पर आज दीक्षांत परेड समारोह हुआ. इस मौके पर डीजी (कानून-व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, एडीजी (ट्रैनिंग) एचजीआर सुहासा, एडीजी बिपिन कुमार पांडेय, आरपीए के निदेशक संजीब कुमार नार्जारी भी मौजूद रहे.