डीजीपी बोले- संगठित अपराध, ड्रोन की मदद से सीमापार से तस्करी बड़ी चुनौती, पुलिसिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी

डीजीपी बोले- संगठित अपराध, ड्रोन की मदद से सीमापार से तस्करी बड़ी चुनौती, पुलिसिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी
राजस्थान पुलिस अकादमी में नव प्रशिक्षित 438 महिला कांस्टेबल के बैच के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा.
Published : October 5, 2026 at 1:46 PM IST
जयपुर : राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि आज पुलिसिंग का स्वरूप बदल रहा है और पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. आज संगठित अपराध, नशे की तस्करी, ड्रोन की मदद से सीमापार से तस्करी, साइबर अपराध जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाना राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सोमवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में नव प्रशिक्षित कांस्टेबल के बैच के दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे. यह बैच 438 महिला कांस्टेबल का बैच है, जिसकी ट्रेनिंग पूरी होने पर आज दीक्षांत परेड समारोह हुआ. इस मौके पर डीजी (कानून-व्यवस्था) संजय कुमार अग्रवाल, एडीजी (ट्रैनिंग) एचजीआर सुहासा, एडीजी बिपिन कुमार पांडेय, आरपीए के निदेशक संजीब कुमार नार्जारी भी मौजूद रहे.
आज समापन नहीं, यात्रा का आगाज : इस मौके पर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा, आज का दीक्षांत परेड समारोह समापन नहीं, समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा समर्पण और उत्तरदायित्व की यात्रा का आगाज है. आज जो बेटियां पुलिस बेड़े में शामिल हो रही हैं, उनके परिजनों के प्रोत्साहन और त्याग ने बेटियों को इस मुकाम पर पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है. केंद्र सरकार के मॉडल सिलेबस से इस बैच की ट्रेनिंग हुई है, जो पुलिस को महज फोर्स नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की दिशा काम करने का प्रोत्साहन देने के लिए तैयार किया गया है.
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लोग कठिन समय में आते हैं पुलिस के पास : वे बोले, जब भी हम वर्दी पहनते हैं तो कानून के प्रतिनिधि बनते हैं. लोग अपने जीवन के कठिन समय में पुलिस के पास आते हैं. अन्याय का सामना कर रहा व्यक्ति, उत्पीड़न झेल रही महिला, संकट में फंसा बच्चा या आपात स्थिति में घिरा परिवार, पुलिस की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है. ऐसे समय में आपका व्यवहार, संवेदनशीलता और प्रतिक्रिया उनके जीवन में स्थाई बदलाव ला सकता है. आज पुलिसिंग का तरीका बदला है. जनता भी संवेदनशील और जवाबदेह पुलिस की अपेक्षा करती है. उन्होंने नए प्रशिक्षित कांस्टेबल से नए कानूनों को दैनिक कामकाज में अपनाने पर जोर दिया.
अफवाह, फेक न्यूज और डीपफेक भी चुनौती : उन्होंने कहा, आज पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं. राजस्थान भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा पार से ड्रोन के सहारे हथियार और नशे की तस्करी और संगठित अपराध बड़ी चुनौती है. सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें, फर्जी खबरे और डीपफेक भी कानून व्यवस्था को प्रभावित करती है. इससे भी बड़ी चुनौती है जनता का विश्वास अर्जित करना और उसे बनाए रखना भी बड़ी चुनौती है.
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पुलिसिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी : पुलिस में महिलाओं की भूमिका का लगातार विस्तार हुआ है. आज पुलिसिंग के हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं. महिलाओं की भागीदारी से पुलिसिंग मजबूत हुई है. प्रदेशभर में कालिका यूनिट ने अलग पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि महिला पुलिसकर्मी के रूप में कई चुनौतियां भी आएंगी. परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन महिलाओं के पास एक विशिष्ट शक्ति होती है. इससे चुनौती भरे पेशेवर कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है.
आपराधिक वारदातों में आई कमी : उन्होंने कहा कि पिछले साल राजस्थान पुलिस का अपराध नियंत्रण, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध पर कार्रवाई और तकनीकी पुलिसिंग पर फोकस रहा है. इससे हत्या, लूट जैसी संगीन आपराधिक घटनाओं में कमी आई है. एजीटीएफ संगठित अपराध के खिलाफ और एएनटीएफ नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है. साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को मजबूत किया जा रहा है. साइबर सुरक्षा के लिए राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (R4C) पूरी तरह वर्किंग में आ जाएगा. परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों में एसओजी प्रभावी काम कर रही है.
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सॉफ्ट स्किल और तनाव प्रबंधन पर भी रखें फोकस : उन्होंने कहा, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन का अभिन्न अंग है. एआई के बिना आगे नहीं बढ़ सकते. इसके लिए निरंतर सीखना होगा. तकनीकी ज्ञान के साथ सॉफ्ट स्किल और तनाव प्रबंधन पर भी फोकस रखना होगा. योग खेल और पीटी को दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा. राजस्थान में साहस और बलिदान की गौरवशाली परंपरा रही है. इस विरासत और जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना होगा. पुलिस बेड़े में शामिल नई कांस्टेबल को चुनौतियों के साथ सार्थक बदलाव लाने के अवसर मिलेंगे. कठिन समय में प्रशिक्षण में सीखे गए मूल्यों को याद करें तो काम आसान होगा.
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