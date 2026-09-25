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जब्त वाहन का इस्तेमाल किया? हादसे में गई महिला की जान, हाईकोर्ट ने DGP को जांच के आदेश दिये

न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने राहुल उर्फ धर्मदेव की याचिका पर दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर में जब्त वाहन को पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने और उससे हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत के मामले में पुलिस महानिदेशक को स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि जब्त वाहन का अनधिकृत इस्तेमाल और उसके बाद केवल विभागीय चेतावनी देकर मामला निपटाना गंभीर सवाल खड़े करता है. मामले की जांच आठ सप्ताह में पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.

न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने राहुल उर्फ धर्मदेव की याचिका पर यह आदेश दिया. कोर्ट ने हालांकि वाहन जब्ती के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, लेकिन पुलिसकर्मियों की भूमिका और विभागीय कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

मामले के अनुसार, 16 अप्रैल 2021 को रामघाट थाने की पुलिस ने राहुल की एक्सयूवी से कथित तौर पर 19 पेटी देशी शराब बरामद की थी. इसके बाद वाहन जब्त कर लिया गया और जिलाधिकारी ने 25 जून 2021 को 6.45 लाख रुपये मूल्य का वाहन राजसात करने का आदेश दिया. जिला जज ने भी अपील खारिज कर दी थी.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं का कहना था कि जब्त वाहन को 4 जून 2021 को पुलिसकर्मियों ने एक आरोपी की तलाश में इस्तेमाल किया. सात जून को मथुरा के राया क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी.

सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि वाहन दुर्घटना में शामिल था. उन्होंने बताया कि तत्कालीन हेड मोहर्रिर सीताराम और दो सिपाहियों पंकज राणा व नरेंद्र सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के बाद सेवा अभिलेख में चेतावनी दर्ज की गई थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि जब्त संपत्ति की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है. वाहन के अनधिकृत इस्तेमाल और दुर्घटना के बाद केवल चेतावनी देना प्रथम दृष्टया अपर्याप्त प्रतीत होता है. कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह और तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की भूमिका की भी जांच करने को कहा है.

डीजीपी को यह भी जांचने का निर्देश दिया गया है कि मामले में चोरी, गबन, आपराधिक न्यासभंग या किसी अन्य अपराध का मामला बनता है या नहीं. जांच स्वतंत्र अधिकारी से कराकर आठ सप्ताह में रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी.

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