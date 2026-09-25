ETV Bharat / state

जब्त वाहन का इस्तेमाल किया? हादसे में गई महिला की जान, हाईकोर्ट ने DGP को जांच के आदेश दिये

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर में जब्त वाहन को पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल किए जाने और उससे हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत के मामले में पुलिस महानिदेशक को स्वतंत्र जांच का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि जब्त वाहन का अनधिकृत इस्तेमाल और उसके बाद केवल विभागीय चेतावनी देकर मामला निपटाना गंभीर सवाल खड़े करता है. मामले की जांच आठ सप्ताह में पूरी कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है.

न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने राहुल उर्फ धर्मदेव की याचिका पर यह आदेश दिया. कोर्ट ने हालांकि वाहन जब्ती के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, लेकिन पुलिसकर्मियों की भूमिका और विभागीय कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

मामले के अनुसार, 16 अप्रैल 2021 को रामघाट थाने की पुलिस ने राहुल की एक्सयूवी से कथित तौर पर 19 पेटी देशी शराब बरामद की थी. इसके बाद वाहन जब्त कर लिया गया और जिलाधिकारी ने 25 जून 2021 को 6.45 लाख रुपये मूल्य का वाहन राजसात करने का आदेश दिया. जिला जज ने भी अपील खारिज कर दी थी.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं का कहना था कि जब्त वाहन को 4 जून 2021 को पुलिसकर्मियों ने एक आरोपी की तलाश में इस्तेमाल किया. सात जून को मथुरा के राया क्षेत्र में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई. इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी.