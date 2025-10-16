ETV Bharat / state

"मुश्किलें आती रहेंगी, पर हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए" वाई पूरन कुमार और रोहतक ASI के सुसाइड पर बोले DGP ओपी सिंह

हरियाणा के DGP ओपी सिंह ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा के DGP ओपी सिंह गुरुवार को करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकादमी में शहीदी स्मारक पहुंचे. यहां उन्होंने वीरगति को प्राप्त पुलिस जवानों को नमन किया और कहा- "मैं आज यहां अपने शहीदों को याद करने आया हूं. उनकी कुर्बानियां हमारी ताकत हैं और हम सबके लिए प्रेरणा हैं." "भीड़ प्रबंधन जिम्मेदारी, लोकतंत्र की खूबसूरती": मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें. उन्होंने कहा कि, "कभी लोग जश्न मनाएंगे, कभी विरोध करेंगे- यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. हमारा काम है भीड़ को व्यवस्थित रखना और शांति बनाए रखना. पुलिसकर्मियों की मौत पर बोले DGP ओपी सिंह (ETV Bharat) "पुलिस की भूमिका सख्त हो": डीजीपी ने अपराधियों को लेकर सख्त रुख दिखाते हुए कहा, “जो लोग बदमाशी और ठगी को धंधा बना चुके हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस की भूमिका सख्त होनी चाहिए ताकि बदमाश सीधे जेल पहुंचें. मेरी सभी से अपील है कि त्योहारों को लेकर सतर्कता और सावधानी बरतें." "त्योहारों पर बरतें सावधानी": त्योहारों के मौसम में डीजीपी ने प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि, "भीड़भाड़ के समय संयम और सतर्कता दोनों जरूरी हैं, ताकि खुशियों के बीच कोई अप्रिय घटना न हो."