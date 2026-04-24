रेलवे सुरक्षा पर डीजीपी की हाई-लेवल बैठक; ट्रेनों पर पत्थरबाजी से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति, सुरक्षा होगी पुख्ता
बैठक में रेलवे, आरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने शिरकत की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 8:49 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रेलवे की सुरक्षा को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति की एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रेनों पर पत्थरबाजी और संभावित आतंकी खतरों से निपटने के लिए सख्त सुरक्षा रणनीति तैयार की गई. बैठक में रेलवे, आरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने शिरकत करते हुए रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा के हर पहलू पर गहन मंथन किया. तय हुआ कि सुरक्षा एजेंसियां जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करेंगी.
रेलवे राष्ट्र की लाइफलाइन, सुरक्षा सर्वोपरि: डीजीपी
बैठक को संबोधित करते हुए डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि भारतीय रेलवे राष्ट्र की लाइफलाइन है और इसकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि, रेलवे सुरक्षा से संबंधित सभी एजेंसियों जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस के बीच बेहतर तालमेल ही सुरक्षा की कुंजी है. डीजीपी ने महाकुंभ मेला-2025 की सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि वहां रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी द्वारा लगभग 6 करोड़ लोगों को सुरक्षित ट्रेन से पहुंचाने और वापस लाने का जो प्रबंधन किया गया, वह राष्ट्रीय स्तर पर एक रोल मॉडल बना है. बढ़ते रेल ट्रैफिक और यात्रियों की संख्या को देखते हुए अब सुरक्षा प्रबंधन को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना समय की मांग है.
पत्थरबाजी और ट्रैक सुरक्षा पर विशेष फोकस
- पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी. ने बैठक में एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया. उन्होंने रेलवे सुरक्षा से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की.
- इनमें ट्रेनों पर होने वाली पत्थरबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी.
- जीआरपी और आरपीएफ द्वारा ट्रैक की संयुक्त पेट्रोलिंग को और अधिक सघन बनाना.
- सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार.
- रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और बेहतर अपराध नियंत्रण के तरीके.
छोटी घटनाओं को आतंकी एंगल से भी जांचें: एडीजी कानून-व्यवस्था
कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने सतर्कता का नया मंत्र दिया. उन्होंने निर्देशित किया कि रेलवे नेटवर्क पर होने वाली छोटी से छोटी घटनाओं को भी महज दुर्घटना मानकर न छोड़ें. हाल ही में एटीएस द्वारा अनावरण की गई घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों के एंगल से भी गहराई से जांचा जाना चाहिए.
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी
इस उच्च स्तरीय बैठक में रेलवे सुरक्षा को लेकर एक व्यापक कार्ययोजना पर सहमति बनी. इसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया. प्रमुख उपस्थिति पी.सी. मीना महानिदेशक, कारागार, उपेंद्र अग्रवाल आईजी अभिसूचना, आर.के. भारद्वाज आईजी रेलवे, शिवजी सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर, आईबी की रही.
रेलवे से प्रतिनिधि
विभिन्न जोनों NR, NER, NCR, WCR, ECR के डीआरएम, चीफ रेलवे ट्रैक इंजीनियर और आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल रहे. इस बैठक का निष्कर्ष यही रहा कि उत्तर प्रदेश में रेल यात्रियों की सुखद और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियां जीरो टॉलरेंस और 'हाई-टेक' मोड में काम करेंगी.
यह भी पढ़ें: UP Board Result; रायबरेली की नंदनी ने पढ़ाई के लिए रोज 16 किमी. चलाई साइकिल, तनु ने सूबे की लिस्ट में बनाई जगह