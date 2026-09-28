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दुर्गा पूजा 2026: झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीजीपी ने दिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और ड्रोन निगरानी के आदेश

रांची में डीजीपी ने दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

DGP held review meeting regarding security arrangements for Durga Puja in Ranchi
पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 9:58 PM IST

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​रांचीः आगामी दुर्गा पूजा और विजयादशमी के त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस प्रशासन ने राज्य भर में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं.

पुलिस मुख्यालय में सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शीर्ष पुलिस नेतृत्व ने विधि-व्यवस्था बनाए रखने की कार्ययोजना की समीक्षा की. डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में राज्य के सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, एसएसपी और जिला पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया.

जिलों में 24 घंटे सक्रिय रहेंगे हाई-टेक कंट्रोल रूम

इस बैठक के दौरान हजारीबाग, दुमका और चाईबासा रेंज के डीआईजी सहित रांची, धनबाद और जमशेदपुर के एसएसपी ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रशासनिक और जमीनी सुरक्षा तैयारियों की जानकारी दी. त्योहार के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने और त्वरित समन्वय स्थापित करने के लिए डीजीपी ने प्रत्येक जिले में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया है. इन केंद्रों पर रोस्टर के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों व जवानों की तैनाती रहेगी, जो जिले के किसी भी हिस्से में होने वाली अप्रिय घटना की तत्काल सूचना राज्य पुलिस मुख्यालय और डीजीपी कंट्रोल रूम को साझा करेंगे.

पंडालों में सुरक्षा पर जोर, ड्रोन/CCTV से निगरानी

भीड़ प्रबंधन और पंडालों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य के सभी लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी पूजा पंडालों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करेंगे. पंडालों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला सुरक्षाकर्मी और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला व पुरुषों के अलग प्रवेश-निकास द्वार, आपातकालीन एग्जिट गेट, अग्निशमन उपकरण, विद्युत सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं. इसके अलावा संवेदनशील पंडालों में सीसीटीवी नेटवर्क और ड्रोन कैमरों से हवाई निगरानी की जाएगी, जबकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दंगा-रोधी संसाधनों से लैस 'क्विक रिस्पॉन्स टीम' अलर्ट पर रहेगी.

सोशल मीडिया पर साइबर सेल की पैनी नजर

त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने सख्त रणनीति तैयार की है. सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण, आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों पर साइबर सेल लगातार निगरानी रखेगी और ऐसे उपद्रवियों पर त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, पूजा के नाम पर जबरन चंदा वसूली, छेड़खानी, छिनतई और चोरी जैसी वारदातों को रोकने के लिए सादे लिबास में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा.

विसर्जन जुलूसों की वीडियोग्राफी, डीजे पर सख्ती

मूर्ति विसर्जन जुलूसों को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. विसर्जन मार्गों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों का पूर्व सत्यापन किया जाएगा और इन मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. जुलूसों की वीडियोग्राफी और ड्रोन सर्विलांस कराई जाएगी. ध्वनि विस्तारक यंत्रों और डीजे के इस्तेमाल को लेकर उच्च न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और भड़काऊ गानों के बजाने पर पूर्ण रोक रहेगी. विसर्जन स्थलों, नदियों और घाटों पर किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए स्थानीय गोताखोरों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं.

पुराने वारंटों का निष्पादन और शांति समिति की बैठकों पर जोर

डीजीपी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को त्योहार से पूर्व सांप्रदायिक मामलों के लंबित कांडों, गैर-जमानती वारंटों और कुर्की का शत-प्रतिशत निष्पादन करने का टास्क सौंपा है. इसके अतिरिक्त संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने, अवैध शराब व मादक पदार्थों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाने और थाना स्तर पर शांति समितियों की सक्रिय बैठकें कर स्थानीय नागरिकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने को कहा गया है.

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