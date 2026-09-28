ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2026: झारखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीजीपी ने दिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और ड्रोन निगरानी के आदेश

पुलिस मुख्यालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

​रांचीः आगामी दुर्गा पूजा और विजयादशमी के त्योहार को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस प्रशासन ने राज्य भर में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं.