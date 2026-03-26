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डीजीपी पहुंची एसएसपी के गोपनीय कार्यालय, रामनवमी को लेकर दिए गए दिशा निर्देश

रांची: डीजीपी तदाशा मिश्र रामनवमी के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर बुधवार देर शाम रांची एसएसपी के गोपनीय कार्यालय पहुंची. गोपनीय कार्यालय में ही डीजीपी ने राजधानी में रामनवमी को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है, इसकी पूरी जानकारी ली. इस दौरान डीजीपी ने कई निर्देश भी जारी किए है.

गोपनीय कार्यालय में हुई मीटिंग

राजधानी रांची में रामनवमी पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची एसएसपी के गोपनीय कार्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्र ने आईजी रांची सह एडीजी सीआईडी और रांची पुलिस के अधिकारियो को कई निर्देश जारी किए हैं. डीजीपी ने रामनवमी की तैयारियों के बीच शहर में हुए आपराधिक वारदातों पर भी चिंता जताई और निर्देश दिया है कि वारदात में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे.

रामनवमी को लेकर विशेष बैठक

डीजीपी हालांकि विशेष रूप से रामनवमी की सुरक्षा तैयारियां को लेकर एसएसपी के गोपनीय कार्यालय पहुंची थी. जिसमे डीजीपी के द्वारा अपने सभी अधीनस्थ पुलिस पदाधिकारी को पर्व के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने, संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान कर विशेष सतर्कता बरतने, जुलूस एवं शोभायात्रा रूट का भौतिक सत्यापन करने, सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है.