ETV Bharat / state

डीजीपी ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को दिए 14.15 करोड़ के चेक, मेधावी छात्र-छात्रा सम्मानित

डीजीपी राजीव कृष्ण ने ड्यूटी के दौरान जान गवांने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को 14.15 करोड़ रुपये के चेक दिये. मेधावी छात्र सम्मानित किये गये.

Photo Credit: ETV Bharat
डीजीपी राजीव कृष्ण ने सौंपे चेक. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में विभिन्न जनपदों में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रित परिजनों को वित्तीय सहायता दी. डीजीपी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पुलिस सैलरी पैकेज के तहत स्वीकृत करीब 14.15 करोड़ रुपये की धनराशि के चेक शोक संतप्त परिवारों को दिये.

पुलिस सैलरी पैकेज के तहत दी गई सहायता: ​उत्तर प्रदेश पुलिस का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक करार हुआ है. इसके तहत आकस्मिक दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है. ​आज आठ ऐसे पुलिसकर्मियों के परिजनों को वित्तीय सहायता राशि के चेक वितरित किये गये.

  • निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप प्रयागराज कमिश्नरेट ड्यूटी के दौरान डंपर से टक्कर (12.07.2025) 2.12 करोड़ रुपये का चेक.
  • उप-निरीक्षक सुरेश प्रसाद गोंड महराजगंज पुलिस कार्यालय जाते समय ट्रैक्टर से टक्कर (01.04.2025) 1.70 करोड़ का चेक.
  • उप-निरीक्षक मंजीत सिंह अमेठी दबिश के बाद लौटते समय अनियंत्रित बस से टक्कर (20.06.2025) 1.70 करोड़ का चेक.
  • उप-निरीक्षक मोहित कुमार शाहजहांपुर पीछे से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मारी (01.02.2025) 1.70 करोड़ का चेक.
  • मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र सिंह 12वीं पीएसी फतेहपुर फतेहपुर लौटते समय अज्ञात वाहन से टक्कर (05.04.2025) 1.85 करोड़ का चेक.
  • मुख्य आरक्षी अनुज कुमार गाजियाबाद कमिश्नरेट पीआरवी वैन से बॉक्स निकालते समय ट्रक से टक्कर (11.08.2025) 1.70 करोड़ का चेक.
  • आरक्षी बीर बहादुर चंदौली ड्यूटी के कार्य से जाते समय पीछे से आ रहे ट्रक से टक्कर (06.08.2025) 1.70 करोड़ का चेक.
  • आरक्षी राज गुप्ता सिद्धार्थनगर सिर में गहरी चोट के कारण इलाज के दौरान मृत्यु (29.05.2025) 1.70 करोड़ का चेक.

इस प्रोग्राम में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन प्रशांत कुमार, आईजी भवन एवं कल्याण आरके भारद्वाज, आईजी कार्मिक शलभ माथुर सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक कमलेश राठौर और शाखा प्रबंधक शशिकांत सिंह भी उपस्थित रहे.

मेधावी छात्र-छात्रा सम्मानित: डीजीपी राजीव कृष्णा ने पुलिस मुख्यालय में हुए एक समारोह में दो मेधावी छात्र-छात्रा को प्रतिष्ठित एके दास मेडल फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया. यह पुरस्कार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में 94% और 92.8% उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले आरक्षी जयपाल सिंह की पुत्री प्रिया कुमारी और आरक्षी राघवेन्द्र सिंह के पुत्र अदरेश सिंह को उनकी शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया.

डॉ. अमृता दास ने बच्चों को बधाई दी: राजीव कृष्णा ने दोनों मेधावी छात्र-छात्रा को एके दास मेडल फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार के तहत 10,000 रुपये की धनराशि और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. ​यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर स्टडीज, महानगर लखनऊ की संस्थापक निदेशक डॉ. अमृता दास अपने स्वर्गीय पिता और पूर्व डीजीपी एके दास की स्मृति में वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष प्रदान करते हैं. यह छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से पुलिस आरक्षियों के बच्चों को शैक्षिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करती है. इस अवसर पर डॉ. अमृता दास ने भी पुरस्कृत बच्चों को बधाई दी.

यह भी पढ़ें- बाराबंकी में सीएम योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ, अन्नदाताओं को नई कृषि सुविधाओं-योजनाओं की मिली सौगात

TAGGED:

DGP HANDS OVER COMPENSATION CHEQUES
DGP GIVEN CHEQUE POLICEMEN FAMILIES
MERITORIOUS STUDENTS HONORED
UP DGP RAJIV KRISHNA
POLICEMEN DIED IN ROAD ACCIDENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.