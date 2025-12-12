ETV Bharat / state

डीजीपी ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को दिए 14.15 करोड़ के चेक, मेधावी छात्र-छात्रा सम्मानित

पुलिस सैलरी पैकेज के तहत दी गई सहायता: ​उत्तर प्रदेश पुलिस का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक करार हुआ है. इसके तहत आकस्मिक दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को यह वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है. ​आज आठ ऐसे पुलिसकर्मियों के परिजनों को वित्तीय सहायता राशि के चेक वितरित किये गये.

लखनऊ: यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में विभिन्न जनपदों में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के आश्रित परिजनों को वित्तीय सहायता दी. डीजीपी ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पुलिस सैलरी पैकेज के तहत स्वीकृत करीब 14.15 करोड़ रुपये की धनराशि के चेक शोक संतप्त परिवारों को दिये.

इस प्रोग्राम में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन प्रशांत कुमार, आईजी भवन एवं कल्याण आरके भारद्वाज, आईजी कार्मिक शलभ माथुर सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के उप महाप्रबंधक कमलेश राठौर और शाखा प्रबंधक शशिकांत सिंह भी उपस्थित रहे.

मेधावी छात्र-छात्रा सम्मानित: डीजीपी राजीव कृष्णा ने पुलिस मुख्यालय में हुए एक समारोह में दो मेधावी छात्र-छात्रा को प्रतिष्ठित एके दास मेडल फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया. यह पुरस्कार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में 94% और 92.8% उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले आरक्षी जयपाल सिंह की पुत्री प्रिया कुमारी और आरक्षी राघवेन्द्र सिंह के पुत्र अदरेश सिंह को उनकी शैक्षिक उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया.

डॉ. अमृता दास ने बच्चों को बधाई दी: राजीव कृष्णा ने दोनों मेधावी छात्र-छात्रा को एके दास मेडल फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस पुरस्कार के तहत 10,000 रुपये की धनराशि और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. ​यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर स्टडीज, महानगर लखनऊ की संस्थापक निदेशक डॉ. अमृता दास अपने स्वर्गीय पिता और पूर्व डीजीपी एके दास की स्मृति में वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष प्रदान करते हैं. यह छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से पुलिस आरक्षियों के बच्चों को शैक्षिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करती है. इस अवसर पर डॉ. अमृता दास ने भी पुरस्कृत बच्चों को बधाई दी.

