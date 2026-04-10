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उत्तराखंड चारधाम यात्रा, डीजीपी ने ली हाई-लेवल मीटिंग, सात हजार पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

आज की बैठक में कई जिलों के पुलिस कप्तान भी वर्चुअली शामिल हुए. इस दौरान डीजीपी दीपम सेठ ने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.

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डीजीपी ने ली हाई-लेवल मीटिंग (@uttarakhandcops)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 8:38 PM IST

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Updated : April 10, 2026 at 8:56 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है. आज 10 अप्रैल को उत्तराखंड डीजीपी दीपम सेठ ने अधिकारियों के साथ हाई-लेवल की बैठक की. बैठक में सुरक्षा से यातायात तक तैयारियों की समीक्षा की गई.

बैठक में डीजीपी दीपम सेठ ने निर्देश दिए कि दो एडीजी सहित चार आईजी चारों धामों सहित यात्रा रूट का स्थलीय निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा यात्रा के सकुशल संचालन में करीब 7000 पुलिसकर्मी 24x7 मुस्तैद रहेंगे. चारधाम यात्रा को 16 सुपर जोन और 149 सेक्टर में बनाया गया है. इसके अलावा 118 पार्किंग स्थल बनाए गए है.

इसके अलावा आईजी को चारधाम यात्रा के लिए नोडल अधिकार बनाया गया है. वहीं एकीकृत चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम” से 24x7 मॉनिटरिंग होगी. सुरक्षा के मद्देनजर एटीएस टीमों की तैनाती की जाएगी और यात्रियों की मदद के लिए 57 टूरिस्ट पुलिस केंद्र और 48 हॉल्टिंग पॉइंट्स सहित हेल्प डेस्क तैयार किए गए.

अलग-अलग अधिकारियों को दी गई धामों के निरीक्षण की जिम्मेदारी:

  • श्री गंगोत्री धाम की जिम्मेदारी ADG लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन
  • श्री बदरीनाथ धाम की जिम्मेदारी ADGप्रशासन एपी अंशुमान
  • हरिद्वार की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक पीएण्डएम विम्मी सचदेवा
  • श्री केदारनाथ धाम की जिम्मेदारीपुलिस महानिरीक्षक साइबर नीलेश आनन्द भरणे
  • श्री युमनोत्री धाम की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण अनन्त शंकर ताकवाले
  • ऋषिकेश, लक्ष्मणझूला, मुनिकीरेती की जिम्मेदारीआईजी लॉ एंड ऑर्डर सुनील कुमार मीणा
  • आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप को चारधाम यात्रा-2026 के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है.

आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने पर्यवेक्षण में गढ़वाल रेंज कार्यालय में एकिकृत चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से धामों, यात्रा मार्गों और प्रमुख ठहराव स्थलों पर सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की 24x7 मॉनिटरिंग और समन्वय किया जाएगा.

संभावित जोखिमों की जगहों का चिन्हित किया गया: यातायात को सुचारू और संभावित जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए 52 बॉटल नैक प्वाईंट, 109 लैण्डस्लाइड एरिया, 274 दुर्घटना सम्भावित स्थल और 61 ब्लैक स्पॉट का पूर्व चिन्हीकरण कर लिया गया है, जिन पर सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय कर अतिरिक्त पुलिस बल, चेतावनी बोर्ड और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे.

यातायात नियंत्रण को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सतत निगरानी की जाएगी. साथ ही यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी 'लाइव मोबाइल अलर्ट' के माध्यम से निरंतर उपलब्ध कराई जाएगी.

धामों में कुल 92 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए: सम्पूर्ण यात्रा पर पैनी नजर रखने के लिए सीसीटीवी और हाई-टेक रेडियो कम्युनिकेशन प्लान तैयार किया गया है. धामों में कुल 92 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि यात्रा मार्ग पर 1168 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी.

चारधाम यात्रा मार्ग पर ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी: इसके अलावा चारधाम यात्रा मार्ग पर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की हवाई निगरानी के लिए 15 ड्रोन संचालित किए जाएंगे. जिला नियंत्रण कक्षों और आपदा प्रबंधन केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी व्यवस्थाओं की सतत और क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी.

9 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए: श्रद्धालुओं के सुरक्षित विश्राम के लिए मार्ग में 48 हॉल्टिंग स्थल बनाए गए हैं. यात्रा के सुचारू संचालन के लिए 9 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेन्टर बनाए गए हैं. साथ ही यात्रियों की मदद के लिए सम्पूर्ण यात्रा मार्गों पर 57 टूरिस्ट पुलिस सहायता केन्द्र स्थापित किए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यात्रा मार्गों में 80 स्थानों पर आपदा टीमें और 37 स्थानों पर एसडीआरएफ (SDRF) की तैनाती की गई है.

फायर सर्विस टीम को भी किया गया तैनात: इसके साथ ही 30 स्थानों पर फायर सर्विस की टीमें और 32 स्थानों पर जल पुलिस गोताखोरों की तैनाती की गई है. आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एनडीआरएफ (NDRF) की 8 टीमें और 2 सब-टीमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में रणनीतिक रूप से तैनात रहेंगी.

साइबर ठगों पर भी रहेगी नजर: साइबर ठगी की संभावनाओं को देखते हुए ऑनलाइन पंजीकरण और हेली सेवा बुकिंग से संबंधित फर्जी वेबसाइट्स और धोखाधड़ी पर सतत निगरानी रखने और जन जागरुकता बढ़ाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक एसटीएफ को निर्देशित किया गया.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के संचालन से राज्य में आने वाले वाहनों की संख्या में संभावित भारी वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए यातायात प्रबंधन के लिए एक प्रभावी और सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. पिछले साल की चुनौतियों को देखते हुए भीड़ नियंत्रण और पंजीकरण की निगरानी पर जोर दिया गया.

मोबाइल फोन ओर कैमरों को लेकर SOP: चारधाम मंदिर परिसरों में मोबाइल फोन ओर कैमरा के प्रयोग पर मानक SOP का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा. साथ ही ब्लॉगर और यूट्यूबरों की गतिविधियों पर भी सतर्क नजर रखी जाएगी. सुरक्षा के मद्देनजर धामों पर निजी ड्रोनों के संचालन के संबंध में जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आगमन प्रदेश में होता है. श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन आदि सभी पहलुओं पर विशेष सतर्कता बरती जाए,जिससे श्रद्धालु यहां से अच्छे अनुभव लेकर जाएं. उत्तराखण्ड पुलिस चारधाम यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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Last Updated : April 10, 2026 at 8:56 PM IST

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