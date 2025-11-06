ETV Bharat / state

नवा रायपुर IIM में तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत

रायपुर : छत्तीसगढ़ नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट परिसर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा.डीजीपी कॉन्फ्रेंस देश के सभी राज्यों के डीजीपी, होम सेक्रेटरी समेत आईजी शामिल होंगे.तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा नक्सलवाद का निपटारा , आधुनिक पुलिसिंग के तरीके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पुलिस प्रशासन के जांच के उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की रणनीति तैयार होगी.

IIM नवा रायपुर में बैठक : 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे. साथ ही सेंट्रल फोर्सज के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बैठक का हिस्सा होंगे. इस बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है.इस दौरान सुरक्षा तैयारी के साथ ही आंतरिक सुरक्षा को लेकर और कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसे लेकर सभी पदाधिकारी से डायरेक्ट फीडबैक लिया जाएगा.

क्या रहेगा एजेंडा ?: IIM में होने वाली बैठक में देश में चल रहे पुलिसिंग सिस्टम को और आधुनिक तकनीकी रूप से मजबूत करने और आधुनिक संसाधन प्रणाली के उपयोग को लेकर चर्चा होगी. वहीं बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुविधा और उससे पैदा होने वाले चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी. राज्यों के भीतर होने वाले किसी भी घटनाक्रम की खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान जैसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा विषय इसके मूल एजेंट में शामिल है. हालांकि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ऐसे में इस बात को गुप्त ही रखा जा रहा है कि कौन से और मुद्दे हैं जिनको इसमें शामिल किया जाएगा.

नक्सलवाद का खात्मा बड़ा टास्क : आंतरिक सुरक्षा के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस में नक्सल समस्या के निपटारे को लेकर बड़ी रणनीति तैयार होगी. 31 मार्च 2026 तक देश की सरकार ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है. ऐसे में ये माना जा रहा है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस में नक्सलवाद का सफाया एक बड़े मुद्दे के तौर पर शामिल होगा.

60वीं अखिल भारतीय डीजीपी कांफ्रेंस : छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली बार रायपुर में किया जा रहा है. 2024 में यह कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा और नक्सल ऑपरेशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विवेकानंद सिन्हा शामिल हुए थे. छत्तीसगढ़ में इस बार हो रहे इस कांफ्रेंस में कई अहम मुद्दे शामिल होंगे.