नवा रायपुर IIM में तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत

नवा रायपुर IIM में तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा.जिसमें पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे.

नवा रायपुर IIM में तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 6, 2025 at 6:29 PM IST

रायपुर : छत्तीसगढ़ नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट परिसर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा.डीजीपी कॉन्फ्रेंस देश के सभी राज्यों के डीजीपी, होम सेक्रेटरी समेत आईजी शामिल होंगे.तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा नक्सलवाद का निपटारा , आधुनिक पुलिसिंग के तरीके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पुलिस प्रशासन के जांच के उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने की रणनीति तैयार होगी.

IIM नवा रायपुर में बैठक : 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे. साथ ही सेंट्रल फोर्सज के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बैठक का हिस्सा होंगे. इस बैठक को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है.इस दौरान सुरक्षा तैयारी के साथ ही आंतरिक सुरक्षा को लेकर और कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसे लेकर सभी पदाधिकारी से डायरेक्ट फीडबैक लिया जाएगा.

क्या रहेगा एजेंडा ?: IIM में होने वाली बैठक में देश में चल रहे पुलिसिंग सिस्टम को और आधुनिक तकनीकी रूप से मजबूत करने और आधुनिक संसाधन प्रणाली के उपयोग को लेकर चर्चा होगी. वहीं बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुविधा और उससे पैदा होने वाले चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की जाएगी. राज्यों के भीतर होने वाले किसी भी घटनाक्रम की खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान जैसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा विषय इसके मूल एजेंट में शामिल है. हालांकि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ऐसे में इस बात को गुप्त ही रखा जा रहा है कि कौन से और मुद्दे हैं जिनको इसमें शामिल किया जाएगा.

नक्सलवाद का खात्मा बड़ा टास्क : आंतरिक सुरक्षा के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस में नक्सल समस्या के निपटारे को लेकर बड़ी रणनीति तैयार होगी. 31 मार्च 2026 तक देश की सरकार ने देश से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है. ऐसे में ये माना जा रहा है कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस में नक्सलवाद का सफाया एक बड़े मुद्दे के तौर पर शामिल होगा.

60वीं अखिल भारतीय डीजीपी कांफ्रेंस : छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन पहली बार रायपुर में किया जा रहा है. 2024 में यह कॉन्फ्रेंस ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा और नक्सल ऑपरेशन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विवेकानंद सिन्हा शामिल हुए थे. छत्तीसगढ़ में इस बार हो रहे इस कांफ्रेंस में कई अहम मुद्दे शामिल होंगे.

नक्सलवाद और साइबर अपराध पर होगा मंथन : छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परेशानी नक्सलवाद की है जिस पर कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी. इसके अलावा साइबर अपराध ,डाटा गवर्नेंस, आतंकवाद निरोधक चुनौतियां, माओवाद उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी के साथ ही क्षेत्रीय समन्वय पर चर्चा होगी.छत्तीसगढ़ राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र और झारखंड की सीमाओं से जुड़ता है. ऐसे में हाल के दिनों में जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन चलाया गया है और जो सफलता छत्तीसगढ़ को मिली है, उसमें नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए अंतिम रणनीति योजना भी इसमें तैयार की जाएगी.छत्तीसगढ़ में होने वाली बैठक को लेकर के छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह केंद्र सरकार की आंतरिक सुरक्षा और राज्यों के बीच समन्वय को लेकर रणनीति का हिस्सा है.

हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सल समस्या को लेकर हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें यह समीक्षा बैठक अभियान को और मजबूती देगी- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम

1 महीने में पीएम का दूसरा दौरा : छत्तीसगढ़ नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट परिसर में 28 से 30 नवंबर तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगे. ऐसा पहली बार हो रहा है जब 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आएंगे.इससे पहले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आए थे. इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत किया था. श्री सत्य साईं संजीवनी अस्पताल में ढाई हजार से ज्यादा बच्चों के साथ दिल की बात की थी. पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के संग्रहालय का उद्घाटन भी किया था. साथ ही 25 साल के छत्तीसगढ़ के होने पर स्थापना के अवसर पर आयोजित राज्य उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिए थे. नवंबर महीने में दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे.

