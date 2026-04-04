ETV Bharat / state

अफीम की खेती पर डीजीपी का बड़ा बयान, राजस्थान, बिहार और झारखंड के कुछ लोगोंं ने दिया लोकल्स को धोखा

डीजीपी ने कहा कि स्थानीय लोगों से खीरा ककड़ी उगाने के नाम पर जमीन ली और उसका गलत इस्तेमाल किया.

DGP on opium cultivation
अफीम की खेती पर डीजीपी का बड़ा बयान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 4, 2026 at 6:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सरगुजा: छत्तीसगढ़ डीजीपी अरुण देव गौतम शनिवार को सरगुजा संभाग के दौरे पर रहे. डीजीपी ने संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में रेंज के सभी एसपी, डीएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने कहा कि अफीम की खेती कुछ ऐसे लोगों ने शुरू की जिनको इसकी खेती के बारे में पहले से पता था. इन लोगों ने स्थानीय भोले-भाले लोगों को झूठ बोलकर अफीम की खेती की. स्थानीय लोगों से इन लोगों ने कहा कि वो खीरा ककड़ी की खेती करेंगे. जबकि इन लोगों ने उसकी जगह अफीम की खेती करनी शुरू कर दी.

अफीम की खेती पर डीजीपी का बड़ा बयान (ETV Bharat)

स्थानीय किसानों को दिया कुछ लोगों ने धोखा: डीजीपी

डीजीपी ने कहा, "अफीम की खेती के बारे में बहुत बारीकी से अगर प्रोफेशनल तौर पर देखा जाए तो अफीम का खेती करना बिना लाइसेंस कानून जुर्म की श्रेणी में आता है. लेकिन चोरी छिपे कुछ लोग एकांत में इस तरह की हरकत कर बैठते हैं, जहां लोगों की पहुंच कम होती है. कई बार अफीम का पौधा आपके लॉन में भी होता है. सवाल यह है कि वो किस पर्पस से लगाया गया है. क्या उसका नशे के लिए उपयोग किया जाना है. क्या उसका कोई व्यासायिक उपयोग होने वाला है. इसको जब हम लोगों ने तलाश किया, तो यह पता चला है कि राजस्थान, बिहार और झारखंड के कुछ लोगों को इसकी खेती के बारे में पहले से पता था. इन लोगों ने ये खेती यहां चोरी छिपे शुरू की.

डीजीपी ने कहा कि ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिन लोगों ने इलाके में किराए से खेती करने का काम शुरू किया. भविष्य में इस तरह की बात नहीं हो इसके लिए हम सतर्क हैं.

आर्म्ड नक्सली अब नहीं बचे

नक्सलवाद के खात्मे पर पूछे गए सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गिने-चुने नक्सली बच गए हैं. डीजीपी ने कहा कि एक भी हथियारबंद नक्सली अब सीमा पर नहीं है. डीजीपी ने बताया कि "सभी रेंज के पुलिस अधीक्षक और सभी राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली गई है. उसमें अपराध के ग्राफ को कम करने पर चर्चा हुई. अपराधियों तक पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे और दोषी को पकड़ा जाए इसको लेकर बात हुई. कई बार बड़ा इलाका होने के चलते पुलिस मौके पर जल्द नहीं पहुंच पाती इस समस्या को लेकर भी चर्चा हुई है. डीजीपी ने कहा कि इलाका बड़ा है ऐसे में कई बार इस तरह की दिक्कतें आती हैं. भौगोलिक इलाके का भी इसपर असर पड़ता है. जो कमियां हमें बैठक में नजर आई उसे दूर किया जाएगा."

अधिकारी रखें इन बातों का ध्यान

डीजीपी ने कहा कि जो हमारा डीएसपी कॉडर है, उसका थाना स्तर पर बहुत बारीक पर्यवेक्षण होना चाहिए. साथ ही अपने इलाके की उसको जानकारी होनी चाहिए. उसके बारे में और अधिक सुधार करने के लिए हमने उनको कहा है. डीजीपी ने कहा कि कम्युनिटी संवाद की प्रॉपर जरूरत है. एसडीओपी के कामों की भी पर्यवेक्ष होनी चाहिए, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. डीजीपी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही व्यवस्था में और सुधार आएगा.

Explainer: रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, सुरक्षा की नई गारंटी या प्रशासनिक बदलाव की बड़ी परीक्षा?

छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी विश्वरंजन का निधन, पुलिस महकमे में शोक की लहर, रमन सिंह ने जताया शोक

31 मार्च 2026 के बाद पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, मिशन मोड पर चले यह बस्तर की पहली जरूरत, काम मिला तो हल नहीं तो बंदूक चलाएंगे: पूर्व डीजीपी, डीएम अवस्थी

TAGGED:

OPIUM CULTIVATION
ARUN DEV GAUTAM
DGP CHHATTISGARH
AMBIKAPUR
DGP ON OPIUM CULTIVATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.