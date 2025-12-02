ETV Bharat / state

दो बड़े मामले: आईटी एक्ट वाले पॉक्सो केस की जांच करेंगे निरीक्षक, दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

डीजीपी ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि आईटी एक्ट वाले पॉक्सो केस की जांच निरीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे.

जयपुर: नाबालिगों से जुड़े अपराध में वीडियो वायरल करने सहित अन्य आईटी एक्ट के अपराध शामिल होने पर उस प्रकरण की जांच पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे. डीजीपी ने वीसी के जरिए जुड़कर हाईकोर्ट को इस संबंध में आश्वस्त किया. वहीं अदालत ने मामले में पीड़िता के पक्षद्रोही होने के आधार पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश नितिन सैनी की जमानत याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान डीजीपी वीसी के जरिए अदालत से जुड़े. अदालत के सामने गत सुनवाई पर सामने आया था कि इस मामले में आईटी एक्ट से जुड़ा अपराध भी शामिल है, लेकिन प्रकरण की जांच उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी ने कर आरोप पत्र पेश किया है, जबकि कानून के अनुसार ऐसे मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक स्तर का अधिकारी कर सकता है. ऐसे में अदालत ने डीजीपी को इस संबंध में अपना जवाब देने को कहा था.

पढ़ें: दो बड़े मामले: आईटी अपराध से जुड़े पॉक्सो मामलों की जांच SI स्तर से निचले अधिकारी से क्यों? अपात्रों को नियुक्ति देने पर रोक

डीजीपी ने अदालत को कहा कि इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है. अब ऐसे सभी मामलों की जांच पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी करेंगे. वहीं राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में निचली अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया जाएगा और आईटी एक्ट की धाराएं भी शामिल की जाएंगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भरत यादव ने कहा कि मामले में पीड़िता ने अपने बयान में याचिकाकर्ता पर आरोप नहीं लगाए हैं. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. इस पर अदालत ने पीड़िता के पक्षद्रोही होने के आधार पर उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

पढ़ें: नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कुलदीप कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि चिकित्सीय साक्ष्य और पीड़िता के बयानों से साबित है कि अभियुक्त ने उसके साथ संबंध बनाए हैं. ऐसे मामलों में यदि अभियुक्त के प्रति सहानुभूति रखी गई तो इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे. इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

पढ़ें: दो नाबालिग बालिकाओं को मिठाई का झांसा दे किया दुष्कर्म का प्रयास, दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 15 फरवरी, 2021 को विश्वकर्मा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह एक फैक्ट्री में काम करता है और परिवाद सहित उसी परिसर में रहता है. बीती रात उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता है. उसे आसपास तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना की दिन अभियुक्त उसे वेलेन्टाईन डे सेलिब्रेट करने का कहकर घर आने को कहा था. ऐसे में बिना बताए वहां चली गई थी. इसके बाद अभियुक्त ने उसे नशीली मिठाई खिलाई. जब उसे होश आया तो वह दिल्ली में थी. यहां अभियुक्त ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए. वहीं बाद में पुलिस के कहने पर अभियुक्त उसे वापस ले आया था. वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे मामले में रंजिशवश फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

