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दिवाली पर हिमाचल में सुरक्षा का कड़ा पहरा, DGP ने सभी एसपी को दिए विशेष निर्देश

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दिवाली का त्योहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए पुलिस विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पुलिस महानिदेशक (DGP) अशोक तिवारी ने प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (SP) को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि दिवाली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी एसपी स्वयं सुरक्षा तैयारियों की निगरानी करेंगे और धरातल पर व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाएंगे.

डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि त्योहार के दौरान बाजारों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी. पटाखों के सुरक्षित इस्तेमाल से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा. इसके लिए जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आगजनी और अन्य दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सके. डीजीपी हिमाचल प्रदेश ने पुलिस से नशे में वाहन चलाने वाले, तेज रफ्तार, अवैध शराब की बिक्री, जुआ और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है. खासतौर पर पुलिस अधिकारियों को चिट्टे के कारोबार पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चलाए जा रहे एंटी चिट्टा जन आंदोलन को और मजबूती देगी.

डीजीपी अशोक तिवारी ने त्योहार के दौरान बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के साथ सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर भी नजर रखने को कहा गया है. आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS-112) को पूरी तरह सक्रिय और तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं. डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो. पुलिस का व्यवहार सहयोगात्मक और संवेदनशील होना चाहिए. इसके लिए व्यापारियों, बाजार समितियों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है.

7 नवंबर तक मुख्यालय को देनी होगी अनुपालना रिपोर्ट

डीजीपी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से तैयारियों की जिम्मेदारी सौंपते हुए अग्रिम निरीक्षण, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और लगातार निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है. एडीजी/सीआईडी और रेंज के आईजी/डीआईजी भी अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे. सभी एसपी को 7 नवंबर, 2026 तक पुलिस मुख्यालय में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि पुलिस की तैयारियों का आकलन बैठकों और निर्देशों की संख्या से नहीं, बल्कि धरातल पर व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता, दुर्घटनाओं की रोकथाम और आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया से होगा.