ETV Bharat / state

म्यूल अकाउंट साइबर अपराध का बड़ा आधार, युवा पीढ़ी रहे अलर्ट-डीजीपी अरुण देव गौतम

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम शनिवार को दुर्ग के दौरे पर रहे. यहां उन्होंने दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया और साइबर फ्रॉड विशेषकर म्यूल अकाउंट को लेकर बड़ा बयान दिया. म्यूल अकाउंट को लेकर डीजीपी ने युवाओं को चेताया. उन्होंने कहा कि म्यूल अकाउंट साइबर फ्रॉड का बड़ा आधार है.

डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि छोटे से आर्थिक लालच में आकर अपना बैंक खाता किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देना भारी पड़ सकता है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किसी भी लालच में अपना अकाउंट दूसरे व्यक्ति को न दें. साइबर अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार है. साइबर फ्रॉड का पैसा कई स्तरों पर ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद उसे वापस लाना बेहद मुश्किल होता है.

डीपीजी अरुण देव गौतम ने कहा कि नशा अपराध की जननी है. उन्होंने बच्चों को खेल, अध्यात्म और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि स्कूलों को बच्चों को अपने साथ जोड़े रखना होगा, क्योंकि पढ़ाई में असफल होने के बाद कई बच्चे शिक्षा से दूर होकर नशे की गिरफ्त में चले जाते हैं. वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में थाना खोलने को लेकर डीजीपी ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार पुलिस थाने खोले जाते हैं और ट्रांसपोर्ट नगर में भी थाना खोला जाएगा.

डीजीपी ने की दुर्गा माता की पूजा

इससे पहले डीजीपी खुर्सीपार स्थित दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल पहुंचे. उन्होंने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर आरती की. डीजीपी अरुण देव गौतम ने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के साथ ही इस क्षेत्र का दुर्गा उत्सव और आस्था से गहरा जुड़ाव रहा है. मजदूर वर्ग ने पूरे साल मेहनत कर देश के इस बड़े संस्थान को खड़ा करने में योगदान दिया और मां दुर्गा की आस्था ने लोगों को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. धार्मिक आयोजनों से परिवारों और बच्चों में सदाचार, अनुशासन और अच्छे आचरण की भावना विकसित होती है.