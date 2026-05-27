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'देशभर में अपराध में चौथे स्थान पर हरियाणा', NCRB की रिपोर्ट पर DGP बोले- 'हर घटना पर दर्ज हो रही FIR, दूसरे राज्यों से स्थिति बेहतर'

एनसीआरबी डेटा के अनुसार अपराध के मामले में हरियाणा देश में चौथे नंबर पर है. हरियाणा डीजीपी अजय सिंघल ने इस पर प्रतिक्रिया दी है.

DGP Ajay Singhal on Crime Graph in Haryana
DGP Ajay Singhal on Crime Graph in Haryana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 27, 2026 at 11:40 AM IST

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पंचकूला: एनसीआरबी डेटा के अनुसार हरियाणा अपराध के दृष्टिकोण से दिल्ली, केरल और तेलंगाना के बाद चौथे स्थान पर है. प्रदेश में अपराध की दर अधिक होने की चर्चाओं के बीच डीजीपी हरियाणा अजय सिंघल मंगलवार को पंचकूला सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय में बताया कि "भले ही एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा अपराध के मामले में चौथे स्थान पर है. इसका मुख्य कारण राज्य में हर तरह की घटना संबंधी खुले तौर पर एफआईआर दर्ज करना है."

अपराध में चौथे स्थान पर आने का कारण: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "हरियाणा में महज बिजली चोरी संबंधी दर्ज एफआईआर की संख्या ही 45-50 हजार है. हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा जब क्राइम संबंधी डाटा पर गौर किया गया, तो पाया कि हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे दो-तीन राज्य ही ऐसे मामले दर्ज कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती. ऐसे राज्यों में केवल डीडी एंट्री या कंपाउंडिंग की कार्रवाई की जाती है, जबकि हरियाणा पुलिस कंपाउंडिंग की कार्रवाई भी करती है."

NCRB की रिपोर्ट पर DGP बोले- 'हर घटना पर दर्ज हो रही FIR, दूसरे राज्यों से स्थिति बेहतर' (ETV Bharat)

'दूसरे राज्यों से बेहतर': डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा में गुमशुदा/लापता लोगों के मामले में भी न्यायालय के आदेशानुसार तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसकी संख्या करीब 17 हजार है. इन मामलों में 95% केस ट्रेस हुए. इस अनुसार हरियाणा नंबर-1 की स्थिति में है. देश भर में मिसिंग मामलों के पंजीकरण में हरियाणा 31% है. लड़का-लड़की के एकसाथ जाने पर एबडक्शन के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें हरियाणा देश भर में दूसरे स्थान पर है. खुले तौर पर एफआईआर दर्ज करने के कारण ही हरियाणा कैंसिलेशन के मामलों में भी दूसरे स्थान पर है और राजस्थान नंबर-1 पर है."

देशभर में हरियाणा 14वें स्थान पर: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "यदि बिजली विभाग की शिकायतों संबंधी दर्ज एफआईआर के डाटा को हटा दें तो हरियाणा देश भर में नौवें स्थान पर आता है. वहीं मिसिंग व अपहरण (एबडक्शन) के मामलों को निकाल दें तो प्रदेश 10वें नंबर पर है. कैंसिलेशन के 25 हजार मामलों को हटा दें और अपराध के सही मामलों के अनुसार रैंकिंग देखी जाए, तो हरियाणा देश में प्रति एक लाख जनसंख्या के 299 स्ट्राइक रेट के साथ 14वें स्थान पर आता है." डीजीपी ने इन आंकड़ों के आधार पर अपराध के मद्देनजर हरियाणा की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में सही है.

किस वर्ष कितना प्रतिशत अपराध कम: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2023 में अपराध में -.7% की कमी आई, वर्ष 2024 में 13.3% की कमी और वर्ष 2025 में 5.8% की कमी दर्ज की गई. इस तरीके से बीते चार सालों में कुल अपराध में करीब 23 प्रतिशत की कमी आई है. जबकि वर्ष 2024-25 के तुलनात्मक डाटा के अनुसार क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट हुमन बीइंग, क्राईम अगेंस्ट वूमेन, क्राइम अगेंस्ट एससी/बीसी में कम दर्ज हुआ नेट क्राइम 5 से 7% के बीच में है. वहीं, वर्ष 2026 में निकाले गए आंकड़े के अनुसार यह कुल 9.8% है, जिसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन 15%, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी 18% और क्राइम अगेंस्ट वूमेन में 17% की कमी दर्ज की गई है.

हरियाणा में एटीएस का गठन जल्द: डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "हरियाणा में आतंक (टेरर) संबंधी मामलों के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड का गठन किया जा रहा है, जो नीति 1 जून से लागू हो सकती है. मुख्यमंत्री व पुलिस विभाग द्वारा तैयार इस नीति के अनुसार एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड का समूचा स्टाफ ट्रेंड, सभी संसाधनों से युक्त और एमएचए के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेगा. राज्य में एटीएस का एक पुलिस थाना पंचकूला में और एक पुलिस थाना गुरुग्राम में बनाया जाएगा, जहां सभी टेरर संबंधी केसों को भेजा जाएगा. फिलहाल ऐसे मामलों को एसटीएफ और जिला पुलिस देख रही है. एटीएस टीम का नेतृत्व आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे, जिनके अधीन दो-तीन एसपी समूचा कामकाज संभालेंगे."

20 क्रिमिनल डिपोर्ट किए: डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "हरियाणा पुलिस हर तरीके के अपराध से निपटने के लिए व्यापक एवं पुख्ता कार्यवाही कर रही है. इस दिशा में 20 क्रिमिनल्स को डिपोर्ट कराया गया है, जबकि एक वेंकट गर्ग नामक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस भेजी गई है, जिसे जल्द ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में हत्या के मामलों में 17% कमी, हत्या के प्रयास मामलों में 11% कमी आने की जानकारी दी. हर्ट, ग्रेवियस हर्ट और जानलेवा सड़क हादसों के मामलों में भी हरियाणा में अन्य राज्यों की तुलना में कमी आने की जानकारी दी."

साइबर अपराध में नूहं हॉटस्पॉट जिला: डीजीपी ने साइबर अपराध के मामलों में कहा कि "एनसीआरबी से निकाले गए डाटा के अनुसार हरियाणा रैंकिंग में अन्य राज्यों के मुकाबले पीछे है. लेकिन साइबर अपराध के मद्देनजर नूहं जिला हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में क्रिमिनल साइबर क्राइम, एटीएम थेफ्ट और इससे संबंधित मामलों में अन्य राज्यों में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है. इसके लिए समय-समय पर पुलिस विभाग द्वारा ऑपरेशन चलाई जा रहे हैं और आगामी समय में अधिक तेज कारवाई देखी जा सकेगी."

पुलिस के लिए 750 करोड़ की स्वीकृति: डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस विभाग के लिए 750 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है. इस धनराशि को आगामी दोनों वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा. इस धनराशि को पुलिस थानों, पुलिस लाइन, पुलिस चौकियों, बिल्डिंग, ऑफिस और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा."

इन हत्या के मामलों में आरोपी गिरफ्तार: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "हरियाणा पुलिस द्वारा बीते पांच महीने में 70 से अधिक एनकाउंटर किए गए हैं. बीते पंद्रह दिनों में हत्याओं की कई वारदात हुई. जिसमें दादरी में दलित के सिर में गोली मारने का कारण रंजिश सामने आया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया. यमुनानगर में प्रॉपर्टी डीलर कलीराम की हत्या भी लेनदेन के कारण होनी सामने आई, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. करनाल में महिला की हत्या मामले में विकास नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

इन बड़ी वारदातों का खुलासा: इसी तरह झज्जर में हितेश उर्फ गोलू हत्या मामले में गांव के ही रहने वाले आरोपी पकड़े गए हैं. वहीं, सोनीपत में नीरज उर्फ कतिया की हत्या भी आपसी रंजिश में हुई, जिस मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया है. डीजीपी ने नारनौल में कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के आवास में घुसने की कोशिश करने वाले चोर गैंग को पकड़ने की जानकारी देते हुए बताया कि गैंग के सात सदस्यों को पकड़ा गया है. जबकि दो का एनकाउंटर किया गया और दो फिलहाल फरार हैं. उन्होंने सोनीपत के बिट्टू मर्डर केस को भी ट्रेस करने की जानकारी दी.

नशा बढ़ना पुलिस के लिए चुनौती:डीजीपी अजय सिंघल ने प्रदेश में नशा बढ़ने के मामलों को चुनौती बताते हुए स्वीकार किया कि प्रदेश में नशे का कारोबार अधिक फैल रहा है. लेकिन उसी रफ्तार से नशे की रोकथाम के प्रयास भी किए जा रहे हैं. नशा तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और खिलाफ स्पेशल टीम गठित कर विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए हैं, अतिरिक्त फोर्स लगाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये गए हैं. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं हर जिले में हर जगह जाकर युवाओं/लोगों को जागरूक करेंगे, सचेत करेंगे कि वे नशे में न पड़ें और इसके दुष्प्रभाव बारे जागरूक किया जाएगा.

नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई: डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में नशा फैलने का एक कारण कुछ केमिस्ट/मेडिकल शॉप के संचालकों का शामिल होना भी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. इसके अलावा बार-बार नियम/कानून का उल्लंघन करने वालों को पिट एनडीपीएस में बंद कराया गया है, जिसमें हरियाणा की स्थिति नंबर 1 बताई, उन्होंने कहा कि ऐसे 150 लोगों पर कार्रवाई को गई है. डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पड़ोसी राज्यों से भी प्रभावित है, क्योंकि प्रदेश का बॉर्डरलेस होने से चुनौती बनी हुई है. लेकिन उन्होंने कड़े प्रयासों से प्रदेश से नशे को खत्म करने की बात कही.

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