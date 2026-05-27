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'देशभर में अपराध में चौथे स्थान पर हरियाणा', NCRB की रिपोर्ट पर DGP बोले- 'हर घटना पर दर्ज हो रही FIR, दूसरे राज्यों से स्थिति बेहतर'

पंचकूला: एनसीआरबी डेटा के अनुसार हरियाणा अपराध के दृष्टिकोण से दिल्ली, केरल और तेलंगाना के बाद चौथे स्थान पर है. प्रदेश में अपराध की दर अधिक होने की चर्चाओं के बीच डीजीपी हरियाणा अजय सिंघल मंगलवार को पंचकूला सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय में बताया कि "भले ही एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा अपराध के मामले में चौथे स्थान पर है. इसका मुख्य कारण राज्य में हर तरह की घटना संबंधी खुले तौर पर एफआईआर दर्ज करना है."

अपराध में चौथे स्थान पर आने का कारण: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "हरियाणा में महज बिजली चोरी संबंधी दर्ज एफआईआर की संख्या ही 45-50 हजार है. हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा जब क्राइम संबंधी डाटा पर गौर किया गया, तो पाया कि हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे दो-तीन राज्य ही ऐसे मामले दर्ज कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती. ऐसे राज्यों में केवल डीडी एंट्री या कंपाउंडिंग की कार्रवाई की जाती है, जबकि हरियाणा पुलिस कंपाउंडिंग की कार्रवाई भी करती है."

NCRB की रिपोर्ट पर DGP बोले- 'हर घटना पर दर्ज हो रही FIR, दूसरे राज्यों से स्थिति बेहतर' (ETV Bharat)

'दूसरे राज्यों से बेहतर': डीजीपी ने कहा कि "हरियाणा में गुमशुदा/लापता लोगों के मामले में भी न्यायालय के आदेशानुसार तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसकी संख्या करीब 17 हजार है. इन मामलों में 95% केस ट्रेस हुए. इस अनुसार हरियाणा नंबर-1 की स्थिति में है. देश भर में मिसिंग मामलों के पंजीकरण में हरियाणा 31% है. लड़का-लड़की के एकसाथ जाने पर एबडक्शन के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें हरियाणा देश भर में दूसरे स्थान पर है. खुले तौर पर एफआईआर दर्ज करने के कारण ही हरियाणा कैंसिलेशन के मामलों में भी दूसरे स्थान पर है और राजस्थान नंबर-1 पर है."

देशभर में हरियाणा 14वें स्थान पर: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि "यदि बिजली विभाग की शिकायतों संबंधी दर्ज एफआईआर के डाटा को हटा दें तो हरियाणा देश भर में नौवें स्थान पर आता है. वहीं मिसिंग व अपहरण (एबडक्शन) के मामलों को निकाल दें तो प्रदेश 10वें नंबर पर है. कैंसिलेशन के 25 हजार मामलों को हटा दें और अपराध के सही मामलों के अनुसार रैंकिंग देखी जाए, तो हरियाणा देश में प्रति एक लाख जनसंख्या के 299 स्ट्राइक रेट के साथ 14वें स्थान पर आता है." डीजीपी ने इन आंकड़ों के आधार पर अपराध के मद्देनजर हरियाणा की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर होने का दावा किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में क्राइम की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में सही है.

किस वर्ष कितना प्रतिशत अपराध कम: डीजीपी अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा में वर्ष 2023 में अपराध में -.7% की कमी आई, वर्ष 2024 में 13.3% की कमी और वर्ष 2025 में 5.8% की कमी दर्ज की गई. इस तरीके से बीते चार सालों में कुल अपराध में करीब 23 प्रतिशत की कमी आई है. जबकि वर्ष 2024-25 के तुलनात्मक डाटा के अनुसार क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट हुमन बीइंग, क्राईम अगेंस्ट वूमेन, क्राइम अगेंस्ट एससी/बीसी में कम दर्ज हुआ नेट क्राइम 5 से 7% के बीच में है. वहीं, वर्ष 2026 में निकाले गए आंकड़े के अनुसार यह कुल 9.8% है, जिसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन 15%, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी 18% और क्राइम अगेंस्ट वूमेन में 17% की कमी दर्ज की गई है.

हरियाणा में एटीएस का गठन जल्द: डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "हरियाणा में आतंक (टेरर) संबंधी मामलों के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड का गठन किया जा रहा है, जो नीति 1 जून से लागू हो सकती है. मुख्यमंत्री व पुलिस विभाग द्वारा तैयार इस नीति के अनुसार एंटी टेरेरिस्ट स्क्वाड का समूचा स्टाफ ट्रेंड, सभी संसाधनों से युक्त और एमएचए के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करेगा. राज्य में एटीएस का एक पुलिस थाना पंचकूला में और एक पुलिस थाना गुरुग्राम में बनाया जाएगा, जहां सभी टेरर संबंधी केसों को भेजा जाएगा. फिलहाल ऐसे मामलों को एसटीएफ और जिला पुलिस देख रही है. एटीएस टीम का नेतृत्व आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे, जिनके अधीन दो-तीन एसपी समूचा कामकाज संभालेंगे."

20 क्रिमिनल डिपोर्ट किए: डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "हरियाणा पुलिस हर तरीके के अपराध से निपटने के लिए व्यापक एवं पुख्ता कार्यवाही कर रही है. इस दिशा में 20 क्रिमिनल्स को डिपोर्ट कराया गया है, जबकि एक वेंकट गर्ग नामक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस भेजी गई है, जिसे जल्द ही सलाखों के पीछे डाला जाएगा. इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में हत्या के मामलों में 17% कमी, हत्या के प्रयास मामलों में 11% कमी आने की जानकारी दी. हर्ट, ग्रेवियस हर्ट और जानलेवा सड़क हादसों के मामलों में भी हरियाणा में अन्य राज्यों की तुलना में कमी आने की जानकारी दी."