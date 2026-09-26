छत्तीसगढ़ में फर्स्ट ओपेन महिला जेल की शुरुआत, जेल डीजी ने पहल को सराहा
रायपुर में पहली महिला खुली जेल की शुरुआत हुई है. यहां 25 महिला बंदियों को रखा जाएगा. रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 11:10 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रथम महिला खुली जेल की शुरुआत हो गई है. शनिवार को इस ओपन जेल की शुरुआत जेल डीजी हिमांशु गुप्ता ने की. वीमेन ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन OIC के शुभारंभ को हिमांशु गुप्ता ने सराहा है. इस ओपन जेल में 25 महिला बंदी रहेंगी. ये महिला बंदी सुबह विभिन्न कार्य करने के लिए जेल के बाहर निकलेंगी. शाम को कार्य पूरा करने के बाद वह जेल में वापस आ जाएंगी.
जेल डीजी ने की तारीफ
जेल DG हिमांशु गुप्ता ने बताया कि यह एक यूनीक कांसेप्ट है. छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार इस प्रकार की महिला ओपन जेल प्रारंभ की गई है. रायपुर जेल में उपलब्ध अधोसंरचना का उपयोग करते हुए ओपन जेल खोला गया है.इस ओपन जेल में 25 महिला बंदिनियाँ रहेंगी. ये महिला बंदिनी सुबह विभिन्न कार्य करने के लिए जेल के बाहर निकलेंगी. शाम को कार्य पूर्ण कर लॉकअप होने के पूर्व जेल में वापस आ जाएंगी. इन महिला बंदिनियों को जेल की ऊंची दीवारों के बाहर मंदिर के पास स्थित परिसर में सिलाई सेन्टर, ब्यूटी पार्लर एवं जेल उत्पादों के बिक्री केंद्र में रोजगार दिया जाएगा. उनके लिए रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध रहेंगे."
क्या है खुली जेल की अवधारणा ?
खुली जेल एक ऐसी आधुनिक और सुधारात्मक जेल व्यवस्था है, जिसमें पारंपरिक जेलों की तरह ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें, कटीले तार और हथियारबंद गार्ड नहीं होते हैं. यह पूरी व्यवस्था कैदियों के आत्म-अनुशासन, आपसी विश्वास और उनके अच्छे व्यवहार पर टिकी होती है. इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को केवल सजा देना नहीं, बल्कि उनके व्यवहार में सुधार लाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उनका पुनर्वास करना है.
इसके लिए प्रशासन के बेहद कड़े नियम और शर्तें होती हैं. इस व्यवस्था में केवल उन्हीं कैदियों को भेजा जाता है जिनका पारंपरिक बंद जेलों में आचरण और अनुशासन बेहद शानदार रहा हो. इसके साथ ही ऐसे कैदी जो आदतन अपराधी नहीं होते हैं. आमतौर पर जिन कैदियों की सजा के आखिरी एक से दो साल बचे होते हैं, उन्हें समाज में दोबारा ढलने के लिए प्रायोगिक तौर पर यहां ट्रांसफर किया जाता है.