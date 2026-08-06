कैदियों की अंग्रेजी की क्लास, बिलासपुर केंद्रीय जेल का जायजा लेने पहुंचे डीजी जेल ने खुद पढ़ाया
बिलासपुर जेल महानिदेशक ने नई सुविधाओं के निर्देश दिए. उन्होंने कैदियों की समस्या सुनीं और निराकरण के निर्देश भी दिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 6, 2026 at 11:09 AM IST
बिलासपुर: बिलासपुर जेल महानिदेशक (डीजी जेल) हिमांशु गुप्ता ने बिलासपुर स्थित केंद्रीय जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया. उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, कैदियों की समस्याएं सुनीं और जेल के सुदृढ़ीकरण और कैदियों के कल्याण के लिए विभिन्न आधुनिक सुविधाओं की स्वीकृति दी. इस दौरान डीआईजी जेल एसएस तिग्गा,जेल अधीक्षक खोमेश मंडावी, जेल चिकित्सक सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. बता दें की बीते दिनों सेंट्रल जेल में बंद उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी ने गर्म भट्टी में कूदकर जान दे दी थी.
कैदियों की क्लास
निरीक्षण के दौरान डीजी जेल हिमांशु गुप्ता ने एक अनोखी पहल करते हुए कैदियों की अंग्रेजी की क्लास ली. उन्हें पढ़ाई और भाषा सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स दिए. उन्होंने कैदियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत निराकरण के निर्देश दिए.
जेल को मिलीं ये नई सुविधाएं और स्वीकृतियां
⦁ जेल में उद्योग संचालन के लिए कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन
⦁ एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट निर्माण के लिए मशीन सेटअप की स्वीकृति
⦁ कैदियों की शिक्षा के लिए स्मार्ट बोर्ड
⦁ जेल लाइब्रेरी के लिए प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों की उपलब्धता
⦁ कैदियों के लिए 20 आरओ वाटर प्यूरीफायर
⦁ रसोई के लिए ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन
⦁ कैदियों के लिए 2,000 थाली सेट की व्यवस्था
⦁ महिला जेल परिसर के लिए इन्वर्टर की स्वीकृति