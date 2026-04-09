एमपी में कानून व्यवस्था होगी और मजबूत, ACS की तर्ज पर डीजी, एडीजी बने संभाग प्रभारी
डीजी वरुण कपूर बने भोपाल संभाग के प्रभारी. वरिष्ठ आईपीएस उपेंद्र जैन को उज्जैन संभाग और डीजी पंकज श्रीवास्तव को जबलपुर संभाग की दी गई है जिम्मेदारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : April 9, 2026 at 6:01 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला किया है. सरकार ने अब पुलिस महकमे में भी अपर मुख्य सचिव की तर्ज पर डीजी, स्पेशल और एडीजी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को संभागीय प्रभारी बनाया है. ये अधिकारी संबंधित संभागों में कानून-व्यवस्था की निगरानी और समीक्षा का काम करेंगे. ये अधिकारी अपने अपने संभाग मे क़ानून व्यवस्था की स्थिति और पुलिस की कार्य की समीक्षा करेंगे.
डीजी वरुण कपूर को बनाया गया भोपाल संभाग का प्रभारी
नई व्यवस्था के तहत वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को अलग-अलग संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डीजी वरुण कपूर को भोपाल संभाग का प्रभारी बनाया गया है. वरिष्ठ आईपीएस उपेंद्र जैन को उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी गई है. स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव को जबलपुर संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है.
सरकार के आदेशानुसार, ये अधिकारी अपने-अपने संभाग में कानून-व्यवस्था की स्थिति की नियमित समीक्षा करेंगे. रेंज स्तर पर तैनात आईजी के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे. पुलिसिंग से जुड़े मामलों में सुपरविजन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे. ये अधिकारी महत्वपूर्ण मामलों में सीधे उच्च स्तर पर रिपोर्टिंग भी करेंगे.
यूसीसी लागू करने की तैयारी से जुड़ा फैसला
यह नई व्यवस्था मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के उस निर्णय के बाद लागू की गई है, जिसमें प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तैयारी तेज की गई है. सरकार चाहती है कि कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर मजबूत निगरानी रहे, ताकि बड़े प्रशासनिक बदलावों के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.
ग्वालियर और रीवा में पहले से लागू व्यवस्था का विस्तार
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ संभागों जैसे इंदौर, ग्वालियर और रीवा में पहले से ही इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी थी. अब बाकी संभागों में भी इसी तर्ज पर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती कर व्यवस्था को व्यापक बनाया गया है. स्थानीय स्तर पर पहले से पदस्थ अधिकारी (आईजी, एसपी आदि) अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे.
विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से कानून-व्यवस्था पर उच्च स्तर की सीधी निगरानी बढ़ेगी. संवेदनशील मामलों में त्वरित निर्णय लेने में मदद मिलेगी. प्रशासनिक जवाबदेही और समन्वय मजबूत होगा. कुल मिलाकर, प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने और बड़े नीतिगत बदलावों से पहले मजबूत निगरानी तंत्र तैयार करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.