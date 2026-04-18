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"मां, मैं गली में पड़ा हूं, सीने में गोली लगी है", देवास गोलीकांड में युवक की मौत, दूसरा गंभीर

देवास शहर में पुरानी रंजिश में 19 साल के युवक की गोली मारकर हत्या. उसके साथी के पैर में गोली लगी.

Dewas Youth Shot Dead
देवास में युवक की गोली मारकर हत्या (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 5:52 PM IST

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देवास : शहर के भवानी सागर क्षेत्र में पुराने विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली लगते ही युवक ने अपनी मां को फोन कर कहा "मां मैं गली में पड़ा हूं. सीने में गोली लगी है." घबराई मां जब तक मौके पर पहुंची, बेटे ने दम तोड़ दिया था. वारदात 16 अप्रैल गुरुवार की रात की है. मृतक का नाम शुभम उर्फ लड्डू है. उसकी उम्र 19 वर्ष थी. वह पूजन सामग्री की दुकान चलाता था.

देवास की नाहर दरवाजा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. युवक की मौत सीने में गोली लगने के कारण हुई. उसके फेफड़े और लीवर पूरी तरह डैमेज हो गए थे.

देवास के नाहर दरवाजा थाना प्रभारी अमित सोलंकी (ETV BHARAT)

6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

नाहर दरवाजा थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया "6 लोगों को आरोपी बनाया गया है. प्राथमिक जांच में पाया गया कि वसूली को लेकर विवाद था. मुख्य आरोपी वरुण बाली है. वरुण से शुभम का पहले से विवाद चल रहा था. शुभम की बाइक भी पूर्व में आरोपी जला चुके हैं. आरोपी और मृतक दोनों के विरुद्ध पहले से एक केस थाने में दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है. आरोपियों में रितिक सिहोते, वरुण बाली, तुषार सिहोते, मट्टू सिहोते, राहुल शूटर, विपिन बाली व अन्य हैं, जिनकी तलाश की जा रही है."

देवास जिला अस्पताल के डॉ. विजय नगर के अनुसार "दो युवकों को अस्पताल लाया गया था. एक युवक के सीने में गोली लगी थी और दूसरे के पैर में. एक युवक की मौत हो गई है. दूसरे घायल को इंदौर रेफर किया गया है."

मृतक की मां बोली- आरोपियों के मकान गिराओ

शुभम उर्फ लड्डू की मौत से टूट चुकी मां का कहना है "मेरा बेटा खाना खा रहा था. अचानक उसका दोस्त गौतम आया और बोला कुछ लोग उससे विवाद कर रहे हैं. बेटा खाना छोड़कर गौतम के साथ चला गया. बेटे को मैंने पति की मौत के बाद बहुत मुश्किलों से पाला पोसा और उसे चंद सेकंड में ही मौत के घाट उतार दिया गया. बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. उनके मकान भी टूटना चाहिए."

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