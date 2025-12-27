युवक के शव को घसीट कर ट्रैक्टर में डाला, पोस्टमार्टम के लिए 35 KM दूर ले गए
देवास के नेमावर में नगरपालिका कर्मचारियों ने किया डेडबॉडी के साथ जानवरों जैसा सलूक. नर्मदा नदी में डूबने से हुई थी युवक की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
December 27, 2025
देवास : देवास जिले के अंतिम छोर पर नर्मदा नदी किनारे बसे नेमावर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है. नर्मदा नदी में एक युवक ने अपनी जान दे दी. नर्मदा में नाव चलाने वालों ने डेडबॉडी को निकाला और नदी के किनारे रख दिया. इसके बाद डेडबॉडी के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया गया. नर्मदा नदी से किनारे तक शव को घसीटते हुए लाया गया. इसके बाद शव को ऐसे ही घसीटते-लटकाते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में डाला.
नहीं हो सकी शव वाहन की व्यवस्था
जब लोगों ने ये मंजर देखा तो नगर पालिका की अव्यवस्था को लेकर रोष जाहिर किया. लोगों का कहना था कि नगर पालिका शव वाहन की व्यवस्था नहीं कर सका. शव को नगर पालिका के ट्रैक्टर में पोस्टमार्टम करने के लिए 35 KM दूर खातेगांव सरकारी अस्पताल लाया गया. लोगों के अनुसार नर्मदा नदी के पुल से युवक गिरा था. उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
नर्मदा में नाव चलाने वालों ने निकाला शव
घटना की जानकारी मिलते ही नर्मदा नदी में नाव चलाने वालों ने युवक को बाहर निकाला. नेमावर थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम कराने खातेगांव के सरकारी अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया शुरू की गई.
लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि शव वाहन की बजाए नगर पालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली में नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा शव को घसीटते हुए, लटकाते हुए ले जाया गया. नेमावर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर विजय सिंह बैस ने बताया "युवक की मौत के कारणों की जांच की जा रही है."
नगर पालिका कर्मचारियों का 3 दिन का वेतन काटा
वहीं, नगर पालिका CMO आनंदी लाल वर्मा का इस मामले में कहना है "नर्मदा से शव निकालने और पोस्टमार्टम के लिए 35 km सरकारी अस्पताल खातेगांव में ले जाने तक जो भी अनियमिता कर्मचारियों द्वारा बरती गई, इस कारण उनकी 3 दिन की सैलरी काटने के आदेश दिए गए हैं. भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए ठोस इंतजाम किए जाएंगे."