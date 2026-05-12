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देवास में कठिन है पनघट की डगर, भीषण गर्मी में 1 किमी दूर से ला रहे पानी, सूखे पड़े हैंडपंप और कुएं

देवास के आधा दर्जन गांव में पानी की किल्लत, भीषण गर्मी में दूर-दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण,शासन-प्रशासन से नहीं मिल रही कोई मदद.

DEWAS WATER CRISIS
देवास में कठिन है पनघट की डगर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 6:13 PM IST

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देवास: भीषण गर्मी ने जहां लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. वहीं मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण अंचलों में लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं. ऐसी गर्मी में उन्हें पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. देवास के चिडावत, डाबरी बुजुर्ग, भैरूपुरा, सतवास सहित आधा दर्जन ग्रामीण इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं. ग्रामीण और आम जनता कुएं, बावड़ी, ट्यूबवेल, हैंडपंप सहित तालाबों का वाटर लेवल बहुत नीचे आ गया है. ग्रामीण-दूर दूर से पीने सहित अन्य उपयोग का पानी भर कर ला रहे हैं.

1 किमी दूर से ला रहे पानी, 8 दिन में एक बार आता है पानी

दरअसल, देवास के चिडावत गांव को आदर्श गांव माना जाता है. आदर्श गांव के रहवासी भीषण गर्मी में 1 किलोमीटर दूर खेत से पानी लाने को मजबूर हैं. गांव चिडावत के रहवासियों का कहना है कि यहां पानी की टंकी तो बनी हुई है, लेकिन 8 दिन में एक दिन नल यानि पानी आता है. गांव में बच्चे, जवान से लेकर बूढ़े तक पानी ढोते नजर आ रहे हैं. मई महीने की भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे गांव के लोग एक किलोमीटर दूर खेत से सिर पर रखकर पानी लाते हैं.

देवास के कई गांवों में पानी की किल्लत (ETV Bharat)

सूख गए कुएं, खराब पड़ी पानी की टंकी

वहीं कन्नौद जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत डाबरी बुजुर्ग के भैरूपुरा के हालात भी कुछ अलग नहीं है. यहां करीब 800 की आबादी रहती है, जो पानी न मिलने से परेशा है. गांव में मौजूद दो कुएं सूख चुके हैं और खराब पड़ी पानी की टंकी के चलते सप्लाई प्रभावित है. ऐसे में पूरा गांव एकमात्र हैंडपंप के सहारे निर्भर है. पानी की किल्लत झेल रहे ग्रामीणों का कहना है कि "पानी के लिए महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर लाइन लगानी पड़ती है. एक ही हैंडपंप होने के कारण कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है. ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को समस्या बताई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ."

DEWAS MANY VILLAGES WATER SHORTAGES
1 किमी दूर से पानी ला रहे ग्रामीण (Getty Image)

ग्रामीणों की समस्या से अनाज सचिव सरपंच

ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अधिकांश परिवार मजदूरी करते हैं. ऐसे में भीषण गर्मी के चलते इन्हें दो जून की रोटी के साथ ही पेयजल की भारी समस्या का सामना भी करना पड़ता है. दूर-दराज खेतों से ग्रामीण महिलाएं पानी लाने को मजबूर हैं. पानी के लिए जूझ रहे लोगों की सरकार कब सुनेगी." यही नहीं 24 घंटे गांव में रहने वाले सरपंच, सचिव भी ग्रामीणों कि इस समस्या से अनजान नजर आए.

जब पंचायत सचिव से इस विषय पर पूछा तो उन्होंने जवाब दिया की मामला संज्ञान में आया है, जल्द समाधान का प्रयास किया जाएगा. बहरहाल इस भीषण गर्मी में भैरूपुरा के साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों के ग्रामीणों को पानी की समस्या से परेशान बनी हुई हैं. वहीं कन्नौद, बागली क्षेत्र में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है.

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