ETV Bharat / state

देवास की दो जुड़वां बहनों को मेहनत का फल मिला, अब भोपाल में दिखाएंगी अपना टैलेंट

राज्य स्तरीय वॉलीबाल प्रतियोगिता के लिए देवास की होनहार जुड़वां बहनों श्रेष्टि गुर्जर व मिस्टी गुर्जर का चयन.

Dewas twin Shreshti and Misty
देवास की श्रेष्टि गुर्जर व मिस्टी गुर्जर का चयन (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवास : शहर की दो बेटियों का चयन राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए होने से लोगों में खुशी की लहर है. जुड़वा बहनें श्रेष्टि गुर्जर व मिस्टी गुर्जर को वॉलीबाल में महारत हासिल है. प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग और मध्य प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल में हो रहा है. यहां दोनों बहनें अपनी प्रतिभा दिखाएंगी.

बीते 2 साल से लगातार मेहनत कर रही बेटियां

प्रतियोगिता में उज्जैन जोन की महिला वॉलीबॉल टीम से शहर के सरस्वती बाल विनय मंदिर स्कूल की कक्षा 10वीं की जुड़वा बहनें श्रेष्टि गुर्जर एवं मिस्टी गुर्जर का चयन हुआ है. दोनों बहने नर्सरी कक्षा से ही शहर के बाल विनय मंदिर स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं. वे पिछले दो साल से स्कूल में नियमित रूप से वॉलीबॉल का प्रशिक्षण ले रही हैं.

दोनों ने जिला एवं संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, जिसके आधार पर उनका चयन राज्य स्तरीय टीम में किया गया है.

लगन के साथ ही कड़ी मेहनत का परिणाम मिला

बाल विनय मंदिर के प्रिंसिपल मोहित ठाकुर ने दोनों बहनों के बारे में कहा "उनकी लगन, अनुशासन और लगातार मेहनत का परिणाम मिला है. दोनों खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं जिले का नाम रोशन करेंगी."

दोनों बहनों के वॉलीबाल कोच अर्जुन सोलंकी ने बताया "श्रेष्टि एवं मिस्टी प्रारंभ से ही खेल के प्रति रुचि रखती हैं और नियमित प्रशिक्षण से उन्होंने अपने खेल को लगातार निखारा है. आने वाली सभी प्रतियोगिताओ सफल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं."

श्रेष्टि एवं मिस्टी के परिजन आशान्वित

श्रेष्टि एवं मिस्टी के परिजनों का कहना है कि वे भाग्यशाली हैं कि ऐसी बेटियां उनके घर में जन्मी हैं. स्कूल में साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कहना है कि इससे और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा. दोनों बहनें पढ़ाई में भी अव्वल हैं. इसके अलावा वे दोनों नियमित रूप से खेल के मैदान में बहुत मेहनत करती है. इसका परिणाम दोनों को मिला है.

TAGGED:

DEWAS TWIN SISTERS SELECTION
STATE VOLLEYBALL COMPETITION
KHELO MP YOUTH GAMES
DEWAS NEWS
DEWAS TWIN SHRESHTI AND MISTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.