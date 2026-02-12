ETV Bharat / state

लाड़ली बहना के पैसों से पतियों की ऐश, शाम ढलते ही पहुंच जाते हैं ठेके पर

देवास में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने किया लामबंद, मजदूरी और लाड़ली बहना के पैसे छीनकर पतियों पर शराब पीने का लगाया आरोप.

DEWAS TRIBAL WOMEN PROTEST
लाड़ली बहना के पैसों से पतियों की ऐश (Canva)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 1:20 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 1:28 PM IST

देवास: मध्य प्रदेश की सरकार ने जनवरी 2023 में लाड़ली बहना योजना शुरू की थी. जिसका उद्देश्य प्रदेश की लाड़ली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का है. जिससे महिलाओं को थोड़ी से जरुरत के लिए हाथ न फैलाना पड़े. सरकार की इस योजना का फायदा तो देखने मिल रहा है, लेकिन देवास में महिलाएं अपने पति की आदतों से परेशान भी हैं. देवास में महिलाओं का आरोप है कि उनके पैसों से घर के मर्द यानि पुरुष शराब पीते हैं, जिससे घर का माहौल भी खराब हो रहा है और पैसे भी नहीं बच रहे.

देवास में महिलाएं हुईं लामबंद

कन्नौद सतवास और खातेगांव में आदिवासी महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ हल्लाबोल कर लामबंद किया. महिलाओं ने अवैध शराब बंद करने के नारे लगाते हुए एसडीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन और एसडीएम केएल तिलवारी को ज्ञापन दिया. पीड़ित महिलाओं ने मीडिया को बताया कि "हमारे पति, बच्चे और गांव के लोग गली-गली किराने की दुकानों पर बिकने वाली अवैध शराब खरीदकर पीते हैं. कई बार वे हमारे साथ मारपीट भी करते हैं. इस शराब के चलते हमारे घर, परिवार टूटने की नोबत आ पड़ी है.

देवास में महिलाओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

लाड़ली बहना के पैसे छीनकर पति पीते हैं शराब

महिलाओं ने कहा कि यहां तक कि सरकार से मिलने वाले लाड़ली बहना योजना के पैसे भी हमसे छीन लिए जाते हैं और जाकर शराब पीते हैं. बड़ों को देखकर घर के बच्चे भी शराब पी रहे हैं. जबकि हम घर चलाने के लिए खेतों पर दिनभर मजदूर करते हैं, वो पैसे भी नहीं बचते हैं. महिलाओं ने अवैध शराब को बंद करने की मांग की है. महिलाओं ने कहा कि भले ही सरकार लाड़ली बहना के 1500 रुपए हमें न दे, लेकिन शराब की अवैध बिक्री बंद करा दे. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर शराब की अवैध बिक्री बंद नहीं होती है, तो वे प्रदर्शन करेंगी.

वहीं मामले को लेकर एसडीएम केएल तिलवारी का कहना है कि आदिवासी महिलाओं का ज्ञापन ले लिया गया है. कलेक्टर के माध्यम से आबकारी विभाग को अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देशित किया गया है.

