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देवास में टायर के गोदाम, इंदौर में फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान

देवास में टायर गोदाम और इंदौर में बिस्किट-ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल टीम ने दोनों ही जगह आग पर पाया काबू.

DEWAS TIRE WAREHOUSE FIRE
देवास और इंदौर में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 4:40 PM IST

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देवास/इंदौर: गर्मी का मौसम आते ही मध्य प्रदेश में लगातार आग लगने की घटना जगह-जगह से सामने आ रही है. जिसमें अभी तक की सबसे बड़ी घटना 18 मार्च को इंदौर में हुई, जहां 8 लोगों की मौत हो गई. वहीं इसक बाद लगातार इंदौर में 3-4 आग लगने की घटनाएं सामने आई. वहीं बुधवार को देवास और इंदौर में भी आगजनी हुई. जहां देवास में टायर गोदाम में भीषण आग लग गई. जबकि इंदौर में एक बेकरी जलकर खाक हो गई.

देवास में टायर गोदाम में लगी आग

देवास के उज्जैन बायपास स्थित एक टायर गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई. देखते ही देखते गोदाम धु-धु कर जलने लगा और आग ने विकराल रूप ले लिया. वहीं आग की जानकारी मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. गोदाम मालिक के अनुसार 40 लाख रु से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया है और सभी सामान के जलने से 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है. गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई.

फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान रहवासियों द्वारा भी शुरू में आग बुझाने का प्रयास किया गया. पुलिस के अनुसार आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गोदाम में रखे टायर जलकर खाक हो गए.

इंदौर में फैक्ट्री जलकर खाक

देवास के अलावा इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिंहासा गांव में नाइस बेकरी नाम से संचालित फैक्ट्री में आग लगी. फैक्ट्री में बिस्किट-ब्रेड बनाने का काम किया जाता है. बताया जा रहा है बुधवार सुबह 9:00 बजे जैसे ही कुछ कर्मचारी फैक्ट्री में पहुंचे तो, अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई. देखते ही देखते आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई और फैक्ट्री को जलाकर खाक कर दिया. फैक्ट्री में रखे करीब 20 से ज्यादा सिलेंडरों में से तीन से चार सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ. दमकल विभाग की टीम ने 5 पानी के टैंकरों से आग पर काबू पाया.

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