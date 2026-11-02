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TI को कुचलने की घटना पर आरोप-प्रत्यारोप, कांग्रेस ने उठाए सवाल? सारंग ने बताया किस से जुड़े तार

देवास खातेगांव टीआई की हत्या ( ETV Bharat )

भोपाल: देवास में अवैध शराब से भरे ट्रक से खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को कुचल देने की घटना के बाद फिर सवाल खड़ा हुआ है कि माफिया मध्य प्रदेश में इस कदर बेखौफ कैसे हो गया है. 2012 में पहला मामला आया था, जब आईपीएस नरेन्द्र कुमार सिंह को अवैध रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्राली से कुचला था. 14 साल बाद दिलीप पुरी की हत्या भी बेलगाम माफिया ने की है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस घटना के बाद सवाल उठाया है कि बीजेपी के शासन में जब पुलिसकर्मी भी शराब माफिया के ट्रक से कुचले जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इस माफिया को किसका संरक्षण मिला हुआ है. उधर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है कि इस मामले के तार कांग्रेस नेताओं से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं.

एडीजी उपेन्द्र जैन करेंगे इस पूरे मामले की जांच