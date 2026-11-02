TI को कुचलने की घटना पर आरोप-प्रत्यारोप, कांग्रेस ने उठाए सवाल? सारंग ने बताया किस से जुड़े तार
देवास में खातेगांव टीआई को अवैध शराब से भरे ट्रक से कुचलने मामले में शुरू हुई राजनीति, बीजेपी ने कांग्रेस तो सिंघार ने कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 2:06 PM IST
भोपाल: देवास में अवैध शराब से भरे ट्रक से खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को कुचल देने की घटना के बाद फिर सवाल खड़ा हुआ है कि माफिया मध्य प्रदेश में इस कदर बेखौफ कैसे हो गया है. 2012 में पहला मामला आया था, जब आईपीएस नरेन्द्र कुमार सिंह को अवैध रेत माफिया ने ट्रैक्टर ट्राली से कुचला था. 14 साल बाद दिलीप पुरी की हत्या भी बेलगाम माफिया ने की है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस घटना के बाद सवाल उठाया है कि बीजेपी के शासन में जब पुलिसकर्मी भी शराब माफिया के ट्रक से कुचले जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इस माफिया को किसका संरक्षण मिला हुआ है. उधर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है कि इस मामले के तार कांग्रेस नेताओं से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं.
एडीजी उपेन्द्र जैन करेंगे इस पूरे मामले की जांच
इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है. एडीजी उपेन्द्र जैन इस पूरे मामले की जांच करेंगे. देवास एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि ये कल यानि रविवार रात की घटना है. इस पूरे मामले में जगह-जगह जांच की जा रही है. एसआईटी भी बना दी गई है. जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.
सिंघार का सवाल शराब माफिया को कौन बचा रहा है?
उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल पूछा है कि "भाजपा के शासन में अब पुलिसकर्मी भी शराब माफियाओं के ट्रक से कुचले जा रहे हैं! प्रदेश की जनता जहरीली शराब पीकर जान गंवा रही है, पुलिसकर्मी शराब माफियाओं के ट्रक का शिकार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव मौन साधे बैठे हैं. यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मुख्यमंत्री, आखिर शराब माफियाओं पर लगाम कसने में आपकी सरकार क्यों नाकाम है? हर बार छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई कर बड़े जिम्मेदारों को क्यों बचाया जाता है? शराब माफियाओं को किसका संरक्षण प्राप्त है?"
मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस नेता की भूमिका सामने आई
मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि "प्रारंभिक जानकारी में इस मामले के तार सीधे कांग्रेस नेताओं से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल की भूमिका इस पूरे मामले में सामने आई है. टिमरनी की जिस शराब दुकान से इस पूरे मामले के तार जुड़े हैं, उसमें कांग्रेस नेता राहुल जायसवाल और उनके भाई मनीष जायसवाल पार्टनर हैं. दुकान के मैनेजर भूपेंद्र राणा ने पुलिस को इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं.
राहुल जायसवाल कांग्रेस के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं. ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए. इससे पहले देवास के अवैध शराब प्रकरण में कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कासलीवाल के पुत्र अमन कासलीवाल की संलिप्तता भी सामने आई थी. लगातार सामने आ रहे इन मामलों में कांग्रेस नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के नाम सामने आना गंभीर सवाल खड़े करता है. मध्य प्रदेश में अवैध शराब कारोबार के सामने आए इन प्रकरणों से यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि आखिर इस नेटवर्क को किसका संरक्षण प्राप्त है. क्या कांग्रेस नेताओं की भूमिका के साथ यह कारोबार संचालित हो रहा है?"
रेत माफिया के बाद अब शराब माफिया बेलगाम
मध्य प्रदेश में 2012 से लेकर 2026 तक माफिया के बेखौफ और बेलगाम हो जाने की घटनाएं सामने आती रही है.
2012 में पहला दिल दहला देने वाला मामला मुरैना से सामने आया था. जिसमें आईपीएस नरेंद्र कुमार सिंह ने जब अवैध पत्थर से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश की तो उन्हें ट्रैक्टर-ट्राली ने कुचल दिया था. उनकी भी मौते पर ही मौत हो गई थी.
दूसरा मामला भी चंबल इलाके का ही है. घटना 2015 की है. आरक्षक धर्मेंद्र चौहान चंबल क्षेत्र में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी कुचल दिया गया था.
इसी तरह के एक मामले में ग्वालियर में वन रक्षक भी माफिया के शिकार हुए. मार्च 2016 की घटना है. वनरक्षक नरेंद्र शर्मा, अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश कर रहे थे और ट्राली की चपेट में आ गए.
मुरैना में फिर 2018 में घटना सामने आई. डिप्टी रेंजर सुबेदार सिंह कुशवाह, चंबल से अवैध रेत लेकर आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोक रहे थे, उन्हें भी कुचल दिया गया.
तीन साल पहले नवम्बर 2023 में शहडोल के देवलोद इलाके में अवैध रेत खनन रोकने पहुंचे पटवारी प्रशांत सिंह को ट्रैक्टर ने कुचल दिया था.
साल भर बाद फिर शहडोल के ब्यौहारी इलाके में मामला सामने आया. जहां एएसआई महेन्द्र बागरी को ट्रैक्चर से कुचला गया. वे भी अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे थे.