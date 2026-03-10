वर्ल्ड कप जीतने के जश्न में पुलिस व लोगों पर पटाखे फेंके, 4 आरोपी सलाखों के पीछे
देवास में पटाखे जलाकर आतंक फैलाने के आरोप में पुलिस ने 4 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 1:12 PM IST
रिपोर्ट : चेतन नाथ योगी
देवास : रविवार की रात भारत ने जब टी 20 वर्ल्ड कप जीता तो पूरे देश में जश्न मनाया गया. इस दौरान देवास में जश्न मनाने के दौरान हुड़दंगियों ने लोगों पर पटाखे फोड़कर शांति व्यवस्था भंग की. पटाखे की चपेट में सीएसपी सहित 3 पुलिस वाले घायल हो गए. CCTV की मदद से कोतवाली थाना पुलिस ने 4 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया है.
सीएसपी और 2 पुलिसकर्मी घायल
टी 20 वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न मनाने के दौरान देवास के सयाजी द्वार पर कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया. कुछ युवा अपने हाथों में पटाखे जलाकर फेंकने लगे. इस दौरान हुड़दंगियों ने लोगों पर भी जलते पटाखे फेंके. इस दौरान CSP सुमित अग्रवाल ने युवाओं को बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया. लेकिन हुड़दंगियों ने जलते फटाखे पुलिस पर फेंक दिए. इससे CSP और SAF के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया.
टीआई से हाथापाई, पुलिस वैन के कांच फोड़े
हुड़दंगियों के हुड़दंग से लोगों के बीच अफरातफरी मच गई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने बलपूर्वक भीड़ को हटाकर हालात काबू में किए. मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति भी बनी रही. हुड़दंग मचाने वालों ने कोतवाली थाना प्रभारी अजय गुर्जर से हाथापाई भी की. पुलिस वैन के कांच फोड़ दिए थे. जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो आरोपी मौके से फरार हो गए थे.
इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों को चिह्नित किया. पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर आरोपी आदर्श पडियार, नितिन कुमावत, आदित्य गुप्ता, आयुष अहीर को गिरफ्तार किया है.
- 10 करोड़ की फिरौती, व्यापारी पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य गिरफ्तार
- आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस, तलाशी में मिला हथियारों का जखीरा, घर में खोल रखा था हथियारखाना
कुछ और आरोपी भी चिह्नित
इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी अजय गुर्जर का कहना है "सीसीटीवी फुटेज के आधार और भी आरोपी निशाने पर हैं. शहर में हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. कुछ और आरोपी भी चिह्नित किए गए हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के आधार पर आरोपियों की संख्या बढ़ेगी."