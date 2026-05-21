गर्मी से बचने नर्मदा नहाने गए 4 दोस्त डूबे, 3 की मौत, 1 की बची जान
नर्मदा में नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से हादसा, नाविकों ने अपनी जान पर खेलकर 1 को बचाया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 9:51 PM IST
देवास : मध्य प्रदेश के देवास से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. यहां राजोर में नर्मदा नदी के घाट पर नहाने गए 4 दोस्तों में से 3 की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. सभी 15 फीट गहरे पानी में फंस गए थे और डूबने लगे, तभी एक युवक को तत्काल नाविकों ने अपनी जान पर खेल कर बचाया लिया. वहीं, 3 को नहीं बचाया जा सका.
नर्मदा में नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से हादसा
नाविकों ने पुलिस को बताया कि चारो दोस्त नदी में नहाने गए थे. गर्मी से बचने के लिए सभी यहां पहुंचे थे. इसी दौरान देखते-देखते चारों गहरे पानी में चले गए और हादसा हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची ग्रामीणों की मदद से मशक्कत के बाद तीन युवकों के शव बाहर निकाले गए. हादसे में बचाए गए युवक ने पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया. खातेगांव थाना प्रभारी विजय सिंह लोधी के मुताबिक, ''दोपहर में घटना उस समय हुई जब कुछ किशोर व युवक नर्मदा नदी में नहा रहे थे और अचानक डूबने लगे. हमें जैसे ही सूचना मिली हम टीम के साथ पहुंचे. तीन युवकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए हैं और मामले की जांच की जा रही है.
हादसे में इनकी हुई मौत
मृतकों की पहचान खातेगांव निवासी सनी पिता श्रवण, गोलू पिता नटवर और ग्राम कणा निवासी आयुष पिता तेजाराम के रूप में हुई है. आयुष इन दिनों खातेगांव में ही रह रहा था. तीनों की उम्र करीब 17 से 20 वर्ष के बीच बताई गई है. वहीं, खातेगांव निवासी विवेक पिता दिलीप को स्थानीय लोगों और नाविकों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. नाविक किशोर केवट ने मीडिया के माध्यम से नर्मदा घाट पर प्रशासन से नदी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. वहीं, शवों को पोस्टमार्टम के लिए खातेगांव स्वास्थ्य केंद्र लाया गया.
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खातेगांव थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में बचे युवक के बयान लिए जा रहे हैं.