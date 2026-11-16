ETV Bharat / state

न बैठ पाती और न पैरों पर खड़ी हो पाती थी 65 वर्षीय महिला, पेट में 10 बच्चों के बराबर मिला ट्यूमर

देवास: मेडिकल के क्षेत्र में हमें कई ऐसे केस के बारे में सुनने मिलता है, जिनका इलाज लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स अपने कौशल और तकनीक के जरिए ऐसे जटिल ऑपरेशन कर मरीज को नई जिंदगी देते हैं. इसी तरह दुनिया भर में सामने आ रहे तरह-तरह के कैंसर के मामलों के बीच देवास में एक बुजुर्ग महिला के पेट में 10 बच्चों जितना बड़ा ओवेरियन कैंसर के ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया है.

दरअसल, मध्य प्रदेश के मेडिकल इतिहास में यह पहला मामला होगा, जहां 65 साल की बुजुर्ग महिला के पेट में 26 किलो भारी ओवेरियन कैंसर के ट्यूमर का पता चला है. यह महिला पेट दर्द, सांस फूलना जैसी परेशानी के चलते देवास-उज्जैन मार्ग स्थित अमलतास सुपरस्पेशलिटी अस्पताल पहुंची थी. जिसने जांच के दौरान अपनी परेशानी बताई. उसने बताया कई जगह इलाज के बावजूद उसे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपना पेट दिखाया और स्थिति बताई तो जिसे देख कर हर कोई दंग रह गया.

इसके बाद महिला के इलाज शुरू किया गया है. जहां 65 वर्षीय महिला के पेट से 26 किलोग्राम वजनी विशाल और दुर्लभ ट्यूमर (ओवेरियन कैंसर/अंडाशय का कैंसर) बाहर निकाला है. डॉक्टर उमेश जेठवानी के मुताबिक, "इस खतरनाक गठान का वजन लगभग ढाई-ढाई किलो के 10 नवजात शिशुओं के कुल वजन के बराबर था. इस बड़ी गठान के दबाव के कारण महिला दर्द से परेशान थी. उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वह न तो ठीक से बैठ पाती थी और न ही अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी. गंभीर स्थिति में इस महिला के लिए सामान्य सांस लेना भी एक बड़ी जंग बन चुका था.

अंदरूनी अंग को बिना नुकसान पहुंचाए हुई सर्जरी

अस्पताल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. उमेश जेठवानी एवं उनकी टीम ने रविवार को कठिन और लंबी साइटोरिडक्टिव सर्जरी (Cytoreductive Surgery) करके बिना किसी अंदरूनी अंग को नुकसान पहुंचाए, उस 26 किलो के ट्यूमर को शरीर से पूरी तरह अलग कर दिया. सफल ऑपरेशन के बाद अब वह महिला पूरी तरह स्वस्थ है और अपने पैरों पर खड़ी होकर मुस्कुरा रही है. यह अत्यंत गंभीर और लाखों रुपए खर्च वाला ऑपरेशन 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत पूरी तरह निःशुल्क किया गया है. हालांकि इस ऑपरेशन की जानकारी सोमवार को अस्पताल प्रबंधन द्वारा जारी की गई है.

इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में डॉ. रजत, डॉ. कौशल व डॉ. शफक ने सहायक सर्जन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वहीं, एनेस्थीसिया विभाग की टीम ने ऑपरेशन के दौरान मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम योगदान दिया. डॉक्टरों का कहना है कि इतनी अधिक उम्र में इतने विशाल ट्यूमर की सर्जरी करना बेहद जोखिम भरा होता है, जिसे टीम के बेहतरीन तालमेल से सफल बनाया गया.